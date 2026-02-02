Apre in Lombardia il secondo negozio del famosissimo marchio spagnolo di fast fashion (ma non per tutti)

il panorama del retail in Lombardia si arricchisce con l’apertura del secondo punto vendita italiano a insegna Mango Man. Situato nel cuore dello shopping, in Corso Buenos Aires 25, il nuovo store rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di diversificazione del colosso spagnolo, offrendo un’esperienza d’acquisto interamente dedicata alle linee di abbigliamento e accessori maschili.

Il concept New Med: tra estetica mediterranea e sostenibilità

Il punto vendita di Milano non è solo uno spazio commerciale, ma l’espressione del concept “New Med” di Mango. Questo format si distingue per un’estetica di chiara ispirazione mediterranea, caratterizzata dall’utilizzo di materiali naturali e artigianali. Il design pone la sostenibilità e l’integrazione architettonica al centro dell’esperienza retail, creando un ambiente accogliente e contemporaneo.

L’assortimento dello store è esclusivamente orientato alle collezioni uomo, con una proposta che spazia dagli abiti formali agli accessori, pensata per assecondare diversi stili e necessità d’uso.

L’espansione del brand: l’Italia e i nuovi formati

Negli ultimi anni, Mango ha intrapreso un percorso di segmentazione dell’offerta a livello globale. Attualmente in Italia sono presenti due store monomarca Mango Man:

Bologna: inaugurato lo scorso giugno.

Milano: l’apertura più recente in Corso Buenos Aires.

Oltre alla linea maschile, la catena ha ampliato i propri orizzonti con il concept Mango Home (dedicato all’arredamento e non ancora disponibile sul mercato italiano) e la linea Mango Kids, focalizzata sull’abbigliamento per i più giovani. Questa strategia mira a consolidare la presenza del marchio attraverso format verticali e assortimenti mirati per ogni specifica categoria di riferimento.

Crescita internazionale: il rafforzamento nel Regno Unito

Parallelamente al consolidamento italiano, Mango prosegue la sua espansione globale. Recentemente, il marchio ha inaugurato un nuovo store di circa 600 mq a Londra, precisamente in Kensington High Street. A differenza del punto vendita milanese, questo negozio ospita contemporaneamente le collezioni Woman e Man, progettate presso l’atelier di Barcellona.

Questa operazione si inserisce nel Piano Strategico 2024–2026 del gruppo, che identifica nel Regno Unito (dove opera già con 24 negozi solo nella capitale) un mercato prioritario.