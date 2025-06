“Messico e brugole”, la neonata CNA Lombardia Nord ovest fa squadra con il Paese nord americano

L’avvicinamento è stato graduale. In due incontri preliminari il Network di imprese L.O.M. Group (acronimo di Meccanica Lombarda) ha verificato l’interesse dell’Ambasciatore H.E. Carlos Garcia de Alba Zepeda, rivolto alle PMI italiane, per il settore manifatturiero e del food Made in Italy ed ha gettato le basi per una conoscenza che sarà approfondita sabato 28 giugno con un evento organizzato dalle imprese aderenti all’aggregazione L.O.M. Group, iscritte a CNA, al Relais Castello di Casiglio di Erba.

All’evento sarà presente il Presidente neo eletto, Pasquale Diodato, che porterà i saluti da parte della CNA Lombardia Nord Ovest, testimoniando l’attenzione e l’impegno dei dirigenti e dei funzionari allo sviluppo di opportunità per la nostra economia.

Sarà l’occasione per scambiarsi interessi e opportunità di collaborazione tra le eccellenze lombarde e le istituzioni messicane.

“E’ partito tutto qualche tempo fa con l’opportunità di avere un colloquio con l’Ambasciatore messicano – spiega Mario Gualco, capofila della L.O.M. Group nonché Presidente di CNA Produzione Lombardia Nord-Ovest – Abbiamo stabilito una relazione con le rappresentanze economiche del Paese del Centro America e sabato saranno con noi la dottoressa Maria Fernanda Rangel Cruz della Camera di Commercio messicana e l’ingegner Emmanuel Salas Vargas Responsabile del settore Industria e Turismo del Governo messicano. Gli abbiamo preparato un bel tour per far scoprire le bellezze del nostro Lago e di quello che lo circonda, -come ad esempio il Santuario del Ghisallo, una delle tappe della visita comasca.

A proposito di Lago e di eccellenze verrà presentata anche l’associazione “Sestante blu” di Trieste, con la presenza del suo Presidente avv. Nicola Sponza, raccogliendo l’occasione di collegare i comuni valori legati alla nautica, a cui L.O.M. Group contribuisce.

La delegazione messicana dopo la presentazione a Casiglio, assisterà alla rievocazione storica della battaglia sull’Isola Comacina con i fuochi che riportano al famoso incendio.

“Un modo per rendere partecipi i potenziali partner – conclude Gualco – non solo degli interessi commerciali della nostra area ma anche delle vicende storiche e culturali”.