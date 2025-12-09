Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Lombardia, il brand più colorato e lussuoso del mondo a un passo dalla cessione dopo il maxi aumento da 70 milioni

  22:11

La trattativa per la cessione del Gruppo Missoni è in corso, anzi, secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, si troverebbe in una fase considerata molto avanzata.

L’iconica griffe italiana, storicamente nata nel gallaratese e fondata dal maestro Ottavio Missoni, è al centro dell’interesse di diversi investitori esteri che si sono fatti avanti.

In una posizione di pole position per l’acquisizione ci sarebbe il colosso a stelle e strisce Authentic Brands, una delle principali contendenti per finalizzare l’operazione.

Questa potenziale cessione arriva dopo un significativo processo di risanamento intrapreso dall’azienda. Tale processo ha preso il via nel momento in cui il Fondo Strategico Italiano (FSI) ha rilevato il 41,2% del marchio, affiancando così la famiglia Missoni nella gestione strategica. L’intervento del Fondo ha ridato vigore alla società attraverso un sostanzioso aumento di capitale pari a 70 milioni di euro.

Il marchio Missoni è universalmente riconosciuto come un’icona del lusso, del design e dell’innovazione nel settore tessile e della moda italiana.

La casa di moda è celebre a livello globale per i suoi coloratissimi motivi a zig-zag, le righe e le fantasie astratte che hanno rivoluzionato il concetto tradizionale della maglieria. Missoni ha trasformato il tessuto in vera e propria arte, unendo magistralmente alta artigianalità, gusto distintivo e un’estetica gioiosa, immediatamente riconoscibile e anticonformista.

