In Lombardia, nel centro della città simbolo apre l’hotel della celeberrima catena americana

Hilton (NYSE: HLT) ha annunciato oggi tre nuovi accordi in Italia, tutti sotto il marchio Curio Collection by Hilton. A rinforzo dell’importante portfolio italiano di Hilton, che conta oltre 100 hotel già operativi o in pipeline, tra cui 11 hotel Curio Collection, le nuove proprietà includono hotel a Genova, Sorrento e Milano.

Alan Mantin, vice president, development, Southern Europe, Hilton, ha dichiarato, “Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza in Italia con tre nuove strutture a marchio Curio Collection, inclusa la prima struttura Hilton a Genova e un’ulteriore crescita a Milano e Sorrento. Ogni struttura incarna l’etica di Curio Collection, attraverso hotel straordinari in alcune delle destinazioni più ambite al mondo – con architetture distintive di alto livello ed esperienze curate che valorizzano il carattere unico di ciascuna proprietà. Siamo fiduciosi che queste nuove aggiunte attireranno viaggiatori desiderosi di esplorare la ricca diversità e il fascino che l’Italia ha da offrire.”

Grand Hotel Savoia Genova, Curio Collection by Hilton

Con 117 camere, il Grand Hotel Savoia Genova, Curio Collection by Hilton, situato sul Golfo di Genova, è il primo hotel Hilton nel capoluogo ligure e sarà la prima delle tre nuove strutture Curio Collection ad aprire, con inaugurazione prevista per dicembre 2025.

Ricco di storia, il Grand Hotel Savoia incarna lo splendore della Belle Époque dal 1897, quando fu originariamente fondato per ospitare famiglie reali in partenza per viaggi transatlantici. Nel corso dei decenni, ha accolto una serie di ospiti illustri dal mondo della politica e della cultura italiana e internazionale.

Ogni camera è accuratamente arredata con la maestria artigianale italiana e materiali che richiamano lo spirito del mare aperto – progettati per riflettere il patrimonio marittimo di Genova e invitare gli ospiti a un viaggio indimenticabile.

Gli ospiti avranno accesso a esperienze culinarie iconiche presso il ristorante dell’hotel, al lobby bar e alla lounge panoramica, con sapori locali decisi e ingredienti stagionali. Ulteriori servizi includono un ampio spazio meeting adatto ai viaggiatori business, una ballroom sul rooftop e aree benessere, tra cui spa e palestra.

La struttura è situata in posizione centrale a Genova, proprio di fronte alla stazione ferroviaria Piazza Principe.

Majestic Palace Sorrento, Curio Collection by Hilton

Il Majestic Palace Sorrento, Curio Collection by Hilton, che ospiterà il ristorante una stella Michelin Don Geppi e il rooftop bar Dry Martini, aprirà i battenti nella primavera del 2027, dopo la ristrutturazione dell’hotel. Ognuna delle 75 camere disporrà di un balcone privato e di viste mozzafiato sulla piscina o sul vasto giardino privato, che ospita alberi secolari di aranci, limoni e ulivi.

Situato in un’area residenziale di lusso a Sant’Agnello, piccolo paese adiacente a Sorrento, gli ospiti potranno immergersi nella tranquilla atmosfera locale. Sia la splendida architettura della città che la vicinanza ad altri luoghi chiave come Napoli, Pompei, Vesuvio, Costiera Amalfitana, Positano e Capri la rendono una delle destinazioni turistiche più ambite d’Italia.

I servizi leisure includono una piscina, una palestra e un’area benessere interna con sauna, hammam e sale trattamenti, per gli ospiti che ricercano il massimo relax.

L’hotel si trova a soli 2 km dalla piazza principale di Sorrento, raggiungibile in meno di 30 minuti a piedi o in due minuti di treno dalla stazione di Sant’Agnello. Collegamenti regolari con traghetto operano anche tra Napoli e Sorrento, con un tempo di percorrenza inferiore a un’ora, così come tra Sorrento e Capri, con viaggi della durata compresa tra 20 e 30 minuti.

La costa si trova inoltre a soli 400 metri dall’hotel, dove i viaggiatori troveranno un paesaggio di bellezza naturale e sabbia vulcanica.

Cadorna Hotel Milan, Curio Collection by Hilton

Il Cadorna Hotel Milan, Curio Collection by Hilton inizierà ad accogliere gli ospiti da gennaio 2028, con oltre 120 camere. Risalente ai primi anni del XX secolo, la proprietà è un iconico edificio indipendente in muratura situato nel cuore di Milano, su Piazzale Luigi Cadorna, che arricchisce l’architettura scenica del paesaggio urbano. L’hotel disporrà di una palestra, oltre a un bar e un ristorante, che proporranno sapori ricercati e ingredienti ispirati al patrimonio culinario italiano.

Con oltre 16 milioni di pernottamenti registrati nel 2023, la città figura tra le principali destinazioni turistiche mondiali. È apprezzata per i suoi 26 secoli di cultura e storia, ed è sede di quattro siti UNESCO, tra cui Santa Maria delle Grazie, che custodisce L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci.

La proprietà si trova a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche di Milano, con il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II e il Palazzo Reale, tutte a meno di 1 km di distanza.

Gli ospiti avranno inoltre la comodità di trovarsi a un solo minuto a piedi dalla stazione ferroviaria Milano Cadorna e da due linee della metropolitana (M1 e M2), assicurando un’ottima accessibilità per chi desidera esplorare la città.

Oltre all’espansione del marchio in Italia, Curio Collection sta attualmente ampliando la propria presenza in altri mercati chiave europei. Ciò segue la recente apertura del Palacio de Godoy Cáceres, situato in un palazzo del XVI secolo, e tra le aperture previste per il 2025 ci sarà il primo hotel in una grotta di Hilton in Cappadocia. Nel 2026 sono previste ulteriori espansioni del marchio Curio Collection, tra cui il Kasteel Gemert Eindhoven, situato in un castello del XIV secolo, e il Palacio Bellas Artes San Sebastián, un ex teatro di belle arti ristrutturato.