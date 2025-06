Nell’auditorium dell’ospedale di Como il luminare del Dipartimento di Bioetica della School of Medicine di Cleveland

Domani 10 giugno l’auditorium dell’ospedale Sant’Anna ospita il professor Mark Aulisio, professore e direttore del Dipartimento di Bioetica della School of Medicine, Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio, USA) nonché direttore del servizio di Etica clinica alla MetroHealth Medical Center.

Il professor Aulisio è un esperto riconosciuto a livello internazionale in etica clinica, con oltre 85 pubblicazioni su temi come la consulenza etica, la donazione di organi e il principio del doppio effetto (alcuni interventi sanitari possono produrre due effetti, uno positivo e uno negativo, il principio del duplice effetto, attesta l’eticità di un’azione che produce una conseguenza buona e una conseguenza cattiva. La tappa del professore all’ospedale Sant’Anna è stata organizzata grazie a Mario Picozzi, direttore della struttura di Bioetica Clinica di Asst Lariana, professore associato al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria, direttore del Centro di Ricerca in Etica clinica e della Scuola di Specializzazione in Medicina legale, membro corrispondente della Pontificia Accademia per la Vita, vice-presidente del gruppo interdisciplinare “Bioetica e consulenza etica” e membro del Comitato direttivo dell’European of Clinical Ethics Network.

“The Goals of Medicine Today – Ethics of responsability in healthcare – Personal Values in professional life”, ossia i fini e gli scopi della medicina, etica della responsabilità nel personale sanitario, valori etici nella professione, questi i temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro. “Vi sono attività che richiedono una competenza medica ma le cui finalità potrebbero non essere consone agli scopi della medicina. Ad esempio: fino a che punto le modificazioni del corpo, che necessitano di competenze mediche, rientrano nelle finalità di cura? Fino a che punto le richieste riguardanti l’inizio vita e il fine vita, che anche qui presuppongono competenze mediche, sono congrue con la cura? E chi decide cosa sia congruo? E ancora come oggi le nuove tecnologie modificano le finalità della medicina? Sono alcuni dei temi di cui ci parlerà il professor Aulisio, tra i massimi esperti al mondo in etica clinica – sottolinea il professor Picozzi – Nel corso del suo intervento tratterà anche di come evitare che la cura diventi unicamente un atto tecnico, argomento strettamente collegato ai valori della professione sanitaria. L’etica è parte integrante e non accessoria della pratica clinica”.