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Il gigante svizzero del settore alimentare apre una sede in Lombardia e offre 200 posti di lavoro. Ecco quali

  • 10:15

Nestlé, leader mondiale nel settore Food & Beverage, apre le porte a nuovi talenti in Italia. Il colosso svizzero ha ufficialmente dato il via a una vasta campagna di reclutamento finalizzata all’inserimento di personale qualificato in diverse sedi del territorio nazionale.

Il piano di espansione dell’organico prevede l’erogazione di contratti di lavoro diretti e l’attivazione di numerosi stage retribuiti.

I profili ricercati: le posizioni aperte nel dettaglio

Secondo quanto riportato anche dal portale pubblico Cliclavoro le ricerche di personale attive riguardano figure professionali specifiche e trasversali. Tra i profili più richiesti dal Gruppo Nestlé figurano:

  • Informatore Veterinario;

  • Brand Media Specialist;

  • Transportation Service Specialist;

  • Tecnico di Manutenzione Elettronica;

  • Process Specialist;

  • Ingegnere Gestionale;

  • HR Business Partner;

  • Boutique Vice Manager;

  • Factory Maintenance Manager.

A questo elenco si aggiungono ulteriori posizioni strategiche in ambiti quali la Supply Chain, il Marketing (con ruoli per analisti senior) e l’Information Technology (IT), a dimostrazione della capillarità della ricerca che coinvolge quasi tutti i dipartimenti aziendali.

Formazione e crescita: stage retribuiti per neolaureati

Uno dei pilastri della strategia di Nestlé è l’investimento nelle nuove generazioni. L’azienda propone infatti percorsi di formazione e crescita interna attraverso stage retribuiti di alto profilo e programmi specifici dedicati ai neolaureati. Queste opportunità sono pensate per chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro, offrendo un ambiente strutturato dove sviluppare competenze pratiche sotto la guida di esperti del settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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