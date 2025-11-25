Novità in Lombardia, in 50 minuti da Como a Malpensa (con fermata intermedia): nuovi shuttle, i costi

Flibco, il servizio di shuttle aeroportuali scelto da migliaia di passeggeri, apre oggi la vendita, sul sito flibco.com e tramite app, dei biglietti per il nuovo collegamento tra la Stazione San Giovanni di Como e l’aeroporto di Milano Malpensa, con una fermata intermedia a Como Grandate.

La linea prevede undici corse al giorno per direzione, operative tutti i giorni della settimana e programmate in fasce orarie che seguono i principali flussi aeroportuali. Flibco introduce così la soluzione con la più alta frequenza oggi disponibile tra Como e Malpensa, offrendo ai viaggiatori un servizio realmente calibrato sulle loro esigenze di mobilità. Il viaggio ha una durata di circa 50 minuti, rendendo lo spostamento pratico e lineare in ogni momento della giornata.

Le fermate sono state pensate per integrarsi al meglio con i movimenti in città ed essere facilmente raggiungibili: a Como San Giovanni il servizio parte dal piazzale antistante la stazione, a pochi passi dal centro, mentre a Grandate Breccia la fermata si trova di fronte al deposito ASF, presso il parcheggio di interscambio Como Centro. Un asset strategico per residenti e turisti, che ora possono contare su un collegamento diretto, frequente e facile da raggiungere verso uno degli aeroporti più importanti d’Europa.

Una partnership basata su affidabilità e competenza

Il servizio è operato in collaborazione con Bus Miccolis, una delle realtà più solide e affidabili nel panorama del trasporto passeggeri in Italia, che si distingue per l’elevata qualità dei servizi offerti, per la modernità delle proprie flotte e per una gestione operativa improntata su sicurezza, puntualità e attenzione al viaggiatore. La partnership con Flibco nasce dall’obiettivo condiviso di garantire standard elevati e un servizio rapido, confortevole e perfettamente integrato con le esigenze di mobilità del territorio.

“Siamo entusiasti di collaborare con Flibco in questo progetto che valorizza ancora di più il territorio e semplifica la vita dei viaggiatori – dichiara Aurelia Maria Miccolis, Direttore Generale di Miccolis – Per noi offrire un servizio efficiente, confortevole e puntuale non è solo un obiettivo, ma un impegno quotidiano. La nuova tratta Como–Malpensa rappresenta un passo importante verso una mobilità più moderna, interconnessa e al servizio delle persone.”

“Siamo molto orgogliosi di attivare la nostra prima linea Flibco dedicata a Como, ampliando le soluzioni di mobilità disponibili per chi deve raggiungere Malpensa – commenta Giuseppe Martino, Country Manager di Flibco Italia – Questa nuova tratta rappresenta un servizio aeroportuale realmente pensato per i viaggiatori, con orari costruiti sui flussi dei voli. Il nostro obiettivo è offrire un’opzione comoda e ben organizzata, e continueremo a investire in Italia per rendere gli spostamenti sempre più semplici ed efficienti.”

Da oggi, martedì 25 novembre, i biglietti sono disponibili online, a partire da 8,99 euro, tramite sito e app. Sul comfort a bordo, l’azienda punta su sedili spaziosi, Wi-Fi gratuito, prese USB e ampio spazio per i bagagli. In caso di ritardo del volo si può prendere la corsa successiva; la cancellazione è gratuita fino a 6 ore prima. I biglietti sono salvabili nel wallet dello smartphone.