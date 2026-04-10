Numeri colossali: 900 milioni di fatturato e 20 milioni di clienti, in Lombardia il centro commerciale compie 10 anni

Il Centro di Arese taglia il traguardo dei dieci anni e lo fa confermandosi un gigante del retail non solo in Italia, ma in tutta Europa. Con oltre 20 milioni di visitatori nell’ultimo anno e un fatturato 2025 che ha sfiorato i 900 milioni di euro, lo shopping mall alle porte di Milano festeggia un decennio di successi con un calendario ricco di novità e concorsi.

Un compleanno speciale: si festeggia dal 14 aprile

Le celebrazioni ufficiali iniziano il 14 aprile, data storica dell’inaugurazione (avvenuta nel 2016 nell’area ex Alfa Romeo). Per dieci giorni, il mall diventerà il palcoscenico di eventi pensati per ringraziare chi, in questi anni, lo ha reso un punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero.

Vinci una Gift Card: il concorso per i 10 anni

Dal 16 al 26 aprile, fare shopping conviene ancora di più. Con uno scontrino minimo di soli 10 euro, potrai partecipare al concorso presso i totem digitali in galleria. In palio ci sono vincite immediate di Gift Card dal valore di:

10€

100€

1.000€

Un’occasione imperdibile per tentare la fortuna mentre ti godi una passeggiata tra le vetrine.

Non solo shopping: i numeri di un successo internazionale

Nato dalla visione del Gruppo Finiper Canova e progettato dall’architetto di fama mondiale Michele De Lucchi, Il Centro non è un semplice centro commerciale. I suoi 120.000 mq si ispirano alle antiche corti lombarde e ospitano un mix unico:

Oltre 200 negozi con i brand più amati.

35 ristoranti e una Food Court d’eccellenza.

Un centro diagnostico e aree gioco per i più piccoli.

10.000 posti auto e nuovi interventi sulla viabilità per rendere l’accesso sempre più fluido.

La casa dei grandi brand: novità e restyling 2026

Perché le aziende scelgono Arese? Perché qui il retail si evolve. Molti marchi hanno scelto Il Centro per lanciare concept unici o negozi extra-large:

Veralab ha debuttato qui nel mondo dei mall.

Lego ha raddoppiato la sua superficie per far spazio alla creatività.

Victoria’s Secret vanta uno degli store più grandi in questo formato.

Il 2026 si preannuncia come l’anno del rinnovamento. Mango inaugurerà ad aprile il suo store più grande con un format esclusivo, mentre Desigual porterà in Italia il nuovo concept “Gaudí”. Anche i giganti del food come McDonald’s, Roadhouse e KFC stanno rinnovando i loro spazi per offrire un’esperienza sempre più moderna.

Un modello premiato nel mondo

La qualità de Il Centro è certificata da prestigiosi riconoscimenti. Già premiato per la sostenibilità agli Epse Awards, il mall è tra i finalisti dei Mapic Awards 2025.

Un punto d’orgoglio è la Food Court, inserita nella TOP 30 delle migliori piazze della ristorazione in Italia. Recentemente rinnovata dall’architetto Nick Maltese, offre oggi 500 posti a sedere in un ambiente che fonde design e comfort, confermandosi il cuore pulsante dell’accoglienza ad Arese.