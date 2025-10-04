Numeri record per il colosso dell’abbigliamento con 138 negozi in Lombardia: vendite nette a 793 milioni di euro

I risultati del primo semestre 2025 di OVS sono i migliori di sempre: forte la crescita organica e positivo il contributo di Goldenpoint, per la prima volta inclusa nel consolidamento. In particolare:

• Le vendite nette raggiungono i €793 milioni, in crescita di oltre il 4% rispetto al primo semestre 2024. Ottimi i risultati sia nell’abbigliamento, in particolare nel segmento donna che ha beneficiato del grande apprezzamento di LesCopains, sia nel beauty, che continua a registrare una crescita a doppia cifra;

• Il margine commerciale rettificato supera il 60% sulle vendite, in costante crescita;

• L’EBITDA rettificato raggiunge i €102 milioni, con un incremento di €13 milioni rispetto agli €89 milioni del primo semestre 2024. EBITDA margin al 12,8% sulle vendite, in crescita rispetto all’11,7% dello stesso periodo dell’anno precedente;

• L’utile netto rettificato è di €46 milioni, in aumento del 32% rispetto al primo semestre 2024.

Al 31 luglio 2025 l’indebitamento finanziario rettificato era di €294 milioni e riflette l’effetto del consolidamento di Goldenpoint, un profilo di assorbimento di cassa in linea con la normale stagionalità e complessivi €46 milioni di dividendi distribuiti ed azioni proprie acquistate negli

ultimi dodici mesi.

Il secondo semestre è iniziato con le vendite a parità del mese di agosto in crescita a doppia cifra rispetto al 2024. I risultati sin qui conseguiti consolidano le aspettative di crescita complessiva nell’esercizio.

Le vendite nette del primo semestre 2025, pari a €792,9 milioni, sono in crescita del 4,1% rispetto al primo semestre del 2024. La crescita pro-forma, escludendo il contributo di Goldenpoint, è del 2,2%.

A livello di canale distributivo, le vendite dei negozi diretti sono pari a €645,6 milioni (+5,4% rispetto al 2024, corrispondente ad una crescita pro-forma del +3,1%). Il canale franchising ha registrato ricavi per €147,2 milioni (-1,3% rispetto al 2024) ed ha risentito principalmente della maggiore esposizione al segmento kids che ha visto posticipare le vendite al mese di agosto in quanto tipicamente caratterizzate da una maggiore promozionalità.