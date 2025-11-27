Lombardia, il gigante da 3 miliardi ha aperto il secondo supermercato top: “Indovina quanto abbiamo abbassato i prezzi”

Ha inaugurato nella mattina di giovedì 27 novembre il nuovo supermercato Tuttigiorni in via Natale Betelli 55 a Dalmine. Questa apertura segna un traguardo importante per l’insegna, trattandosi dell’undicesimo punto vendita su scala nazionale e del secondo in Lombardia (il primo in provincia di Como, qui i dettagli), consolidando la sua presenza nella regione più dinamica d’Italia.

Il supermercato, con una superficie di 610 mq, è stato concepito per assicurare ai clienti un’esperienza di acquisto facile e costantemente vantaggiosa, aderendo in pieno al distintivo modello commerciale dell’insegna: l’impegno verso i prezzi bassi ogni giorno (“everyday low price”), eliminando l’uso di volantini promozionali e offerte a scadenza.

Qualità, filiera locale e prodotti a Marchio del Distributore

Presso il Tuttigiorni di via Betelli, l’offerta è focalizzata sulla selezione delle migliori eccellenze locali, supportando attivamente la filiera, le imprese del territorio e la valorizzazione della stagionalità delle materie prime. L’obiettivo di offrire una “spesa giusta” è rafforzato dalla convenienza e dall’autenticità dei sapori, grazie a una ricca proposta di prodotti a marchio del distributore (MDD) che include brand riconosciuti come Crai, Piaceri Italiani, La Rosa dei gusti e Cuore dell’Isola. E proprio Crai (un giro di affari da 3.1 miliardi di euro nel 2024) ha lanciato il ‘format’ Tuttigiorni

L’esperienza di shopping è resa completa da un’ampia varietà di reparti specializzati: la gastronomia, la panetteria, la macelleria, l’enoteca, il vegetal corner e la sezione sushi. Questi ultimi due offrono anche il servizio di asporto. Ogni reparto è stato meticolosamente allestito per garantire agli acquirenti il massimo in termini di qualità, freschezza e praticità.

“Indovina di quanto abbiamo abbassato i prezzi”

Come prassi negli altri store Tuttigiorni, anche il punto vendita di Dalmine si distingue per l’attenzione ai servizi personalizzati e un’esperienza pienamente omnicanale. Il supermercato integra infatti l’eCommerce e il servizio “Click & Collect”, permettendo ai clienti di effettuare l’ordine della spesa online e ritirarlo comodamente in negozio.

Per celebrare l’inaugurazione, i clienti hanno ricevuto buoni spesa per un valore totale di 55 euro, utilizzabili sia nello store fisico sia online. È inoltre attivo il concorso a premi “Indovina di quanto abbiamo abbassato i prezzi”, che mette in palio 7.350 euro in voucher da spendere direttamente nel nuovo punto vendita.

“Questa apertura in Lombardia conferma il successo del format Tuttigiorni e rappresenta un tassello cruciale nel nostro percorso di sviluppo e consolidamento. Stiamo ottenendo risultati significativi in una regione come la Lombardia, nota per la sua dinamicità e la costante propensione all’innovazione. Il nostro impegno è continuare a investire nei territori, garantendo quotidianamente qualità, convenienza e prossimità alle comunità locali”, ha dichiarato Roberto Comolli, direttore generale di Food 5.0.