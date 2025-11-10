Nuova funivia al posto delle seggiovie e rifugio tutto nuovo: più di 2 milioni per il monte amatissimo in Lombardia

Via libera, da parte della Giunta di Regione Lombardia, alla proposta dell’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica con delega alla Programmazione negoziata, Massimo Sertori, di approvazione dello schema di Atto Integrativo al Patto Territoriale per lo sviluppo strategico integrato e sostenibile del comprensorio turistico di Borno-Monte Altissimo in Valle Camonica (Brescia) sottoscritto il 5 ottobre 2022 e che prevede la realizzazione di due interventi strategici quali una nuova telecabina al Monte Altissimo in sostituzione delle due seggiovie esistenti e la ristrutturazione e la riqualificazione complessiva dell’edificio del rifugio in cima al Monte Altissimo.

“Con l’Atto Integrativo – afferma l’assessore Sertori – adeguiamo i contenuti del Patto Territoriale per il territorio di Borno e della Valle Camonica”.

Si tratta di un’intesa che sarà firmata, oltre che dalla Regione Lombardia, dai Comuni di Angolo Terme, Borno (capofila), Darfo Boario Terme e Piancogno, dalla Comunità Montana Valle Camonica e dall’Unione dei Comuni degli Antichi Borghi.

“Nell’atto approvato oggi in Giunta – spiega Sertori – recepiamo le variazioni al quadro economico del Patto garantendone la necessaria copertura finanziaria attraverso l’impegno di 2,1 milioni di euro di risorse FOSMIT (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)”.

“Anche con questo importante Patto territoriale – conclude l’assessore Sertori – Regione Lombardia scende in campo concretamente e in modo assolutamente tangibile per la montagna e lo fa consapevole dell’importanza delle aree montane per il turismo, invernale ed estivo, e anche per l’economia del territorio camuno”.