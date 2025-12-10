Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Uno store dm
Attualità

Oltre 250 milioni di fatturato, la catena alla conquista della Lombardia: aperto il punto vendita 29

  • 20:39

dm drogerie markt Italia – 252 milioni di fatturato nell’esercizio 2024-2025 – continua il suo ambizioso piano di crescita in Italia e annuncia l’inaugurazione del suo nuovo punto vendita a Ghisalba (Bergamo). Il negozio, situato in Via Provinciale 51c, segna il 95° store in Italia per l’insegna tedesca e il 29° in Lombardia, consolidando la sua presenza nella pianura bergamasca.

La nuova drogheria dm di Ghisalba è strategicamente posizionata lungo una delle principali aree commerciali della zona, garantendo una facile accessibilità e ampi parcheggi, elementi chiave per un servizio ottimale e la quotidiana vicinanza ai clienti.

Offerta e assortimento: prodotti Biologici, naturali e sostenibili

Il negozio dm di Ghisalba si estende su 686 mq, offrendo un layout moderno e intuitivo, suddiviso in “quartieri tematici” per una migliore esperienza di acquisto.

L’assortimento dm è vasto e mirato, con circa 15.000 referenze e oltre 600 brand. Un punto di forza sono i 28 marchi esclusivi dm ad alto valore aggiunto, come:

  • Balea: Cura della persona

  • dmBio: Alimentazione biologica e green

  • alverde: Cosmetici naturali certificati

  • babylove: Prodotti baby

  • Mivolis: Integratori alimentari

L’offerta copre categorie essenziali come cura della persona, make-up, igiene casa, pet food e integratori. Grande enfasi è data ai prodotti green, agli ingredienti naturali e ai packaging sostenibili, intercettando la crescente domanda di mercato per la qualità e la sostenibilità.

Impegno locale e servizi omnicanale

L’apertura del nuovo store dm genera anche nuove opportunità di lavoro a livello locale, con un team composto da 9 collaboratori, confermando l’impegno di dm nel creare valore e professionalità nella comunità di Ghisalba.

Il punto vendita integra perfettamente il mondo digitale e fisico attraverso servizi omnicanale:

  • Punto stampa foto da smartphone

  • Locker “punto di ritiro dm” per il prelievo autonomo degli ordini online dm

  • Possibilità di acquisto su dm-drogeriemarkt.it o tramite l’app “la mia dm”, con opzioni di consegna a casa, ritiro in store o servizio express in due ore.

A valorizzare l’esperienza d’acquisto contribuisce il programma dm fedeltà, che offre ai clienti coupon personalizzati e promozioni esclusive.

Inaugurazione dm Ghisalba: promozioni esclusive (18 – 21 Dicembre 2025)

Per festeggiare la grande inaugurazione, dm ha organizzato iniziative dedicate dal 18 al 21 dicembre 2025:

  • Sconto del 15% su tutto l’assortimento.

  • Una eco-shopper omaggio per ogni acquisto.

  • Un kit make-up Essence per una spesa minima di 15 euro.

  • Un ombrello dm per acquisti superiori ai 50 euro.

Lo store è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00, offrendo una combinazione vincente di convenienza, qualità e sostenibilità per una clientela ampia e diversificata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY