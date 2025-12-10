Oltre 250 milioni di fatturato, la catena alla conquista della Lombardia: aperto il punto vendita 29

dm drogerie markt Italia – 252 milioni di fatturato nell’esercizio 2024-2025 – continua il suo ambizioso piano di crescita in Italia e annuncia l’inaugurazione del suo nuovo punto vendita a Ghisalba (Bergamo). Il negozio, situato in Via Provinciale 51c, segna il 95° store in Italia per l’insegna tedesca e il 29° in Lombardia, consolidando la sua presenza nella pianura bergamasca.

La nuova drogheria dm di Ghisalba è strategicamente posizionata lungo una delle principali aree commerciali della zona, garantendo una facile accessibilità e ampi parcheggi, elementi chiave per un servizio ottimale e la quotidiana vicinanza ai clienti.

Offerta e assortimento: prodotti Biologici, naturali e sostenibili

Il negozio dm di Ghisalba si estende su 686 mq, offrendo un layout moderno e intuitivo, suddiviso in “quartieri tematici” per una migliore esperienza di acquisto.

L’assortimento dm è vasto e mirato, con circa 15.000 referenze e oltre 600 brand. Un punto di forza sono i 28 marchi esclusivi dm ad alto valore aggiunto, come:

Balea: Cura della persona

dmBio: Alimentazione biologica e green

alverde: Cosmetici naturali certificati

babylove: Prodotti baby

Mivolis: Integratori alimentari

L’offerta copre categorie essenziali come cura della persona, make-up, igiene casa, pet food e integratori. Grande enfasi è data ai prodotti green, agli ingredienti naturali e ai packaging sostenibili, intercettando la crescente domanda di mercato per la qualità e la sostenibilità.

Impegno locale e servizi omnicanale

L’apertura del nuovo store dm genera anche nuove opportunità di lavoro a livello locale, con un team composto da 9 collaboratori, confermando l’impegno di dm nel creare valore e professionalità nella comunità di Ghisalba.

Il punto vendita integra perfettamente il mondo digitale e fisico attraverso servizi omnicanale:

Punto stampa foto da smartphone

Locker “punto di ritiro dm” per il prelievo autonomo degli ordini online dm

Possibilità di acquisto su dm-drogeriemarkt.it o tramite l’app “la mia dm”, con opzioni di consegna a casa, ritiro in store o servizio express in due ore.

A valorizzare l’esperienza d’acquisto contribuisce il programma dm fedeltà, che offre ai clienti coupon personalizzati e promozioni esclusive.

Inaugurazione dm Ghisalba: promozioni esclusive (18 – 21 Dicembre 2025)

Per festeggiare la grande inaugurazione, dm ha organizzato iniziative dedicate dal 18 al 21 dicembre 2025:

Sconto del 15% su tutto l’assortimento.

Una eco-shopper omaggio per ogni acquisto.

Un kit make-up Essence per una spesa minima di 15 euro.

Un ombrello dm per acquisti superiori ai 50 euro.

Lo store è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00, offrendo una combinazione vincente di convenienza, qualità e sostenibilità per una clientela ampia e diversificata.