Lombardia, un nuovo hotel 4 stelle a due passi dal frequentatissimo aeroporto e dal centro commerciale

Il paesaggio urbano di via Portico si trasforma. Sono ufficialmente partiti, con l’ingresso dei primi mezzi pesanti circa due settimane fa, i lavori per la costruzione di un nuovo albergo a 4 stelle a marchio Hampton by Hilton. La struttura, situata in una posizione strategica tra l’aeroporto “Il Caravaggio” e il centro commerciale Oriocenter, sarà pronta entro un anno e promette di potenziare significativamente l’offerta ricettiva del territorio bergamasco.

La riqualificazione di un’area ferma da vent’anni

L’apertura del cantiere segna la parola “fine” su una vicenda urbanistica iniziata nei primi anni Duemila. L’area, dove un tempo operava un salumificio, era destinata a ospitare una struttura ricettiva già da due decenni, ma il progetto era rimasto bloccato a causa del fallimento della società originariamente incaricata.

Investimento e tecniche di costruzione innovative

L’area è stata rilevata la scorsa estate dalla società Podona, successivamente acquisita da Apex Bergamo Srl, controllata dal gruppo internazionale Apex Alliance BV con sede a Vilnius, Lituania. L’investimento complessivo per l’operazione ammonta a 33,8 milioni di euro.

Il nuovo Hampton by Hilton si svilupperà su 4-5 piani per un totale di circa 260 camere. Per rispettare la consegna prevista tra dodici mesi, la proprietà ha optato per tecniche costruttive d’avanguardia:

Moduli prefabbricati: Le camere e i blocchi bagno vengono realizzati esternamente.

Assemblaggio rapido: Una volta costruito lo scheletro portante dell’edificio, i moduli verranno inseriti e assemblati nella struttura.

Un distretto in trasformazione: viabilità e infrastrutture

L’hotel Hampton by Hilton non è l’unica novità dell’area. Il progetto si inserisce in un contesto di profondo mutamento che include: