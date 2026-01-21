Pelletteria di lusso e gioielli top: in Lombardia la prima boutique del brand da 142 milioni che fa impazzire tutti

Il celebre marchio francese di pelletteria Polène accelera la sua scalata internazionale inaugurando il suo primo punto vendita fisico in Italia. La location scelta è il cuore pulsante del lusso milanese: la boutique sorge nel prestigioso Quadrilatero della Moda.

Per il debutto in Italia, Polène ha affidato il progetto allo studio Norm Architects, già noto per la firma sulla Kinfolk Gallery di Copenaghen. Il percorso espositivo è concepito come una sequenza di stanze che guidano il cliente in una vera progressione sensoriale.

Tra le innovazioni più interessanti spicca lo spazio denominato “Leather Orchestra”, una performance interattiva che fonde suono e materia per raccontare l’artigianalità del brand. In linea con le tendenze dei più moderni flagship store internazionali, Polène integra l’arte contemporanea nella propria scenografia. La boutique ospita infatti un’opera in ceramica realizzata appositamente dall’artista italiana Clara Graziolino, aggiungendo un tocco di esclusività artistica al layout.

Fondata nel 2016 dai fratelli Mathieu, Elsa e Antoine Mothay — pronipoti del fondatore di Saint James — Polène ha ridefinito il concetto di lusso accessibile di alta gamma. Con uno studio creativo a Parigi e una rete di oltre 2.200 artigiani, il marchio ha scalato le classifiche di gradimento grazie a icone come il modello Cyme, la borsa cabas ispirata alla forma di un cesto (prezzi tra 350 e 590 euro).

I numeri testimoniano una crescita vertiginosa:

Fatturato 2023: 142,7 milioni di euro (dati Le Monde ).

Investimenti: Nel 2024, L Catterton (fondo legato a LVMH ) ha acquisito una partecipazione di minoranza.

Espansione Retail: Il modello DtoC (Direct-to-Consumer) conta oggi circa dieci boutique, inclusa la presenza a Le Bon Marché e i flagship di Parigi, New York, Tokyo, Seoul, Londra e Amburgo. Prossimo obiettivo: Amsterdam.

Oltre alle borse, Polène ha ampliato i propri orizzonti nel 2023 entrando nel settore della gioielleria, con linee prodotte in Italia e placcate in oro 24 carati. L’attenzione alla circolarità è invece rappresentata dalla Collezione Plèi, un progetto etico che trasforma gli scarti di pelle in pezzi d’arredamento o raffinati oggetti di artigianato, riducendo l’impatto ambientale della produzione.