Premio Volta: Acinque e EPS annunciano il vincitore

Il fisico francese Jean Dalibard è il vincitore del Premio Alessandro Volta 2025, riconoscimento promosso dalla Società Europea di Fisica (EPS) e Acinque, multiutility dell’energia.

Il nome è stato annunciato oggi a Vilnius, in Lituania, in occasione dell’assemblea annuale del Consiglio della Società Europea di Fisica (EPS). Ad annunciarlo è stata Mairi Sakellariadou, presidente dell’EPS, che ha invitato Matteo Barbera, presidente del Gruppo Acinque e sponsor del premio, a presentare la cerimonia di premiazione che si terrà a Como il 2 ottobre 2026.

Dalibard è un fisico specializzato nell’interazione tra materia e radiazione. Già professore all’École Polytechnique, è oggi ricercatore al Collège de France, istituto di ricerca di alta eccellenza con sede a Parigi. Docente in prestigiose università di tutto il mondo, è membro di diverse accademie scientifiche, tra cui l’Académie des Sciences (Francia) e la National Academy of Sciences (Stati Uniti). Nel 2009 ha ricevuto la Medaglia Blaise Pascal dell’Accademia Europea delle Scienze; nel 2012 il Max Born Award e il Davisson–Germer Prize; nel 2018 è stato eletto membro internazionale dell’American Philosophical Society; nel 2021 ha ricevuto la Medaglia d’Oro del CNRS, il massimo riconoscimento della ricerca scientifica francese.

La giuria del Premio Alessandro Volta ha assegnato il riconoscimento al fisico francese per “i contributi pionieristici al raffreddamento laser e alle interazioni luce-materia, e per i risultati sperimentali e teorici rivoluzionari nella fisica quantistica a molti corpi dei gas ultrafreddi”.

La premiazione

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 2 ottobre a Como, città natale di Alessandro Volta, che celebra nel biennio 2026–2027 il bicentenario della morte dello scienziato, avvenuta il 5 marzo 1827. L’evento sarà arricchito da un simposio scientifico internazionale incentrato sulle aree di ricerca del vincitore e porterà nel capoluogo lariano alcuni dei nomi più autorevoli della scienza mondiale, tra cui due premi Nobel.

I dettagli dell’evento sono disponibili al seguente link: https://indico.cern.ch/event/1676546/page/43070-overview

Il Gruppo Acinque, multiutility lombarda guidata dall’amministratore delegato Stefano Cetti, ed EPS hanno aderito con convinzione alla call to action di Fondazione Alessandro Volta e dei suoi partner istituzionali. Il Premio Volta si inserisce tra le attività del Festival della Luce Lake Como e nel calendario di 200VOLTeVOLTA, il programma multidisciplinare di eventi culturali, scientifici, educativi e partecipativi ideato per coinvolgere l’intera cittadinanza e tenere viva l’eredità dello scienziato comasco, inventore della pila e scopritore del metano. Le iniziative sono consultabili sul sito alessandrovolta.it.

Le dichiarazioni

“Il Premio Alessandro Volta nasce con l’obiettivo di celebrare l’eccellenza scientifica e il ruolo fondamentale che la fisica continua a svolgere nello sviluppo della società contemporanea – ha dichiarato Mairi Sakellariadou, presidente della Società Europea di Fisica – Conferire questo riconoscimento a Jean Dalibard significa premiare uno scienziato che, attraverso contributi straordinari alla fisica quantistica e atomica, ha ampliato la nostra comprensione della natura e aperto nuove prospettive per le tecnologie del futuro. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi di legare questo premio alla figura di Alessandro Volta, uno dei grandi pionieri della scienza europea”.

“Aver dato nuova vita al Premio Alessandro Volta significa ribadire il legame profondo tra il territorio comasco, l’innovazione e Acinque – ha sottolineato Matteo Barbera, presidente di Acinque – Crediamo che supportare la cultura scientifica significhi investire nel futuro delle nostre comunità. Il Premio Volta per Acinque rappresenta così un’opportunità concreta per divulgare la straordinaria eredità dello scienziato comasco e per favorire la ricerca, rendendo sempre più attrattivo il territorio grazie alle sue eccellenze”.

“Il Premio Alessandro Volta a Como, nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario, testimonia la forza internazionale dell’eredità scientifica voltiana e la capacità del territorio di promuovere occasioni di dialogo ai più alti livelli – ha affermato Paola Dubini, presidente di Fondazione Alessandro Volta – Siamo particolarmente lieti che EPS e Acinque portino a Como, durante il Festival della Luce, studiosi così importanti per la costruzione del nostro futuro”.

European Physical Society (EPS)

La Società Europea di Fisica è un’organizzazione non profit dedicata al progresso della fisica in Europa. Riunisce società nazionali di fisica, istituti di ricerca e singoli fisici, sostenendo l’eccellenza scientifica, la collaborazione e la formazione. L’EPS svolge inoltre un ruolo importante nelle politiche scientifiche, nella diffusione dei risultati della ricerca e nella promozione della fisica presso la società e le future generazioni.

Gruppo Acinque

Acinque è una multiutility con sede in Lombardia attiva nei settori dell’energia, dell’ambiente, del servizio idrico e delle infrastrutture. Il Gruppo è impegnato a promuovere lo sviluppo sostenibile e a sostenere l’innovazione nei territori in cui opera. Attraverso iniziative culturali e scientifiche come il Premio Volta, Acinque contribuisce a rafforzare il legame tra comunità locali, ricerca e progresso tecnologico.

Fondazione Alessandro Volta

Fondazione Alessandro Volta opera per la diffusione della cultura scientifica attraverso progetti educativi, iniziative divulgative e culturali e collaborazioni con istituzioni, scuole e università, sviluppando reti di rilievo nazionale e internazionale. Attraverso un articolato programma annuale di attività dedicate alla promozione dell’Università, della ricerca, dell’alta formazione e della cultura, la Fondazione contribuisce a valorizzare l’eredità scientifica e umana di Alessandro Volta, favorendo il dialogo tra scienza, cultura e società contemporanea.