Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Svizzera, un franco da record: i frontalieri chiudono con il botto. E anche nel 2026 si punta in alto nonostante i dazi

  • 08:52

Nonostante le turbolenze generate dalla politica doganale statunitense e le inevitabili ripercussioni sull’apparato produttivo elvetico, il franco svizzero sembra destinato a confermare la propria egemonia sui mercati valutari anche nel prossimo futuro. Secondo il parere degli esperti interpellati dall’agenzia di stampa AWP, la tendenza al rialzo della valuta svizzera, già osservata negli ultimi anni, è destinata a proseguire con vigore per tutto il 2026.

E anche ieri, martedì 30 dicembre, la valuta elvetica ha raggiunto nuovamente la soglia psicologica di 1,08 euro (con 100 franchi che valgono ufficialmente 108 euro), eguagliando i picchi massimi toccati precedentemente solo il 13 aprile e il 13 novembre.

Gli analisti evidenziano una serie di fattori macroeconomici strutturali che continuano a rendere la Svizzera un “porto sicuro” per gli investitori globali. Tra gli argomenti principali citati a favore di un franco forte troviamo:

  • Una solida stabilità politica;

  • Elevate eccedenze nella bilancia dei pagamenti correnti;

  • Un livello di indebitamento pubblico estremamente contenuto;

  • Un’economia resiliente e caratterizzata da un altissimo tasso di innovazione;

  • Un’inflazione stabilmente molto bassa rispetto alla media internazionale.

Un elemento decisivo per la tenuta del sistema è rappresentato dal recente successo diplomatico di Berna: grazie all’accordo raggiunto nel contenzioso doganale con Washington, la Svizzera è riuscita a neutralizzare la minaccia di una perdita di competitività rispetto ai Paesi confinanti, mettendo in sicurezza le proprie rotte commerciali.

L’unico fattore in grado di innescare un sensibile indebolimento del franco sarebbe la reintroduzione dei tassi d’interesse negativi. Recentemente, i dati sull’andamento dei prezzi e le incertezze che gravitano sui mercati finanziari e politici hanno alimentato speculazioni in questa direzione.

Tuttavia, la Banca Nazionale Svizzera (BNS) è intervenuta con fermezza per smentire tali ipotesi. La massima autorità monetaria elvetica intende evitare il ritorno a tassi sotto zero a causa degli effetti collaterali significativi che questi avrebbero sul sistema economico, con un impatto particolarmente critico sul comparto della previdenza, che la BNS mira a proteggere prioritariamente.

Il vigore del franco rappresenta, per contro, una sfida strutturale e permanente per l’industria svizzera orientata alle esportazioni. Thomas Heller, capo-economista presso la Frankfurter Bankgesellschaft, avverte che la forza della valuta potrebbe risultare particolarmente complessa da gestire “soprattutto in combinazione con l’aumento dei dazi doganali”.

Nonostante questo scenario sfidante, Heller esprime piena fiducia nelle capacità di adattamento del tessuto imprenditoriale elvetico. L’economia svizzera, sottolinea l’economista, ha già dimostrato in passato di possedere gli strumenti e la flessibilità necessari per far fronte a contesti analoghi, riuscendo a mantenere elevati standard qualitativi e quote di mercato nonostante il cambio sfavorevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY