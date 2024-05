Como, maxi rivoluzione dello sport: campi da calcio, rugby e padel più pump track e ristorante. I costi e l’ok della giunta

La giunta di Como ha dichiarato l’interesse pubblico del progetto proposto dal Rugby Como – ma formalmente presentato dalla società varesina Sport Più – per riqualificare completamente i 33mila metri quadrati dell’area sportiva di via Longoni (le altre fasi dell’iter sono la Vas e l’approdo finale in consiglio comunale). La richiesta di contributo pubblico per le opere è di 2,7 milioni, mentre il contributo per esercizio 2,5 milioni (percentuale richiesta del contributo pubblico in conto capitale pari al 30,92%; percentuale richiesta del contributo per canone d’esercizio 15,80%). Il valore complessivo della concessione è quantificato in 15.820.000 euro, i costi di esercizio in 5.625.000 euro e l’importo di opere, manutenzioni e spese tecniche in 8.895.311 euro. Il canone corrisposto al Comune è stato quantificato in 550mila euro. Dei fondi pubblici previsti: 766mila euro verranno da fondi Pnrr, 237mila dalla Regione Lombardia e 1.746.500 dal Comune.

Il progetto prevede un’autentica rivoluzione con la realizzazione o rifacimento del campo di rugby in erba sintetica e degli spogliatoi, una palestra di arrampicata su 870 metri quadrati, un campo da calcio da allenamento a 8 giocatori in sintetico, un circuito pump truck per le bici, tre campi da padel, una pista pump track su 1300 metri quadrati, un parcheggio da 83 posti, un percorso nel verde e un edificio destinato alla ristorazione.

Sono stati fissati i paletti dell’intervento economico dell’amministrazione, i seguenti: