Si prende tutto: in Lombardia il colosso della logistica fa acquisti nelle ultime aree libere e strategiche

Il colosso immobiliare Prologis annuncia un’importante espansione della propria presenza nell’area metropolitana di Milano, consolidando ulteriormente la sua leadership in uno dei mercati logistici più dinamici e competitivi d’Europa. L’operazione si articola attraverso una duplice strategia: l’acquisizione di un’area strategica a destinazione logistica nel comune di Carpiano e l’acquisto di due strutture cross-dock, già interamente locate, situate rispettivamente a Carpiano e Vimodrone.

Questi nuovi asset si inseriscono perfettamente all’interno di due dei corridoi logistici più consolidati e rilevanti della Lombardia. Si tratta di zone caratterizzate da tassi di disponibilità ai minimi storici, dove la domanda di spazi di alta qualità supera costantemente l’offerta disponibile, rendendo ogni nuova acquisizione un tassello fondamentale per la catena di distribuzione regionale e nazionale.

Nel dettaglio tecnico delle transazioni, Prologis ha finalizzato l’acquisto di un terreno a destinazione logistica esteso su una superficie di 31.194 metri quadri a Carpiano. A questo si aggiungono le strutture cross-dock denominate Carpiano DC2 e Vimodrone DC1, entrambe caratterizzate da una locazione totale che garantisce redditività immediata.

Il valore aggiunto di questi edifici risiede nel loro accesso diretto e immediato alle principali arterie infrastrutturali del Nord Italia: l’Autostrada A1, la Strada Provinciale SP40 e la Tangenziale Est A51. Tale posizionamento garantisce collegamenti fluidi e veloci con il centro direzionale di Milano, il Sud della Lombardia e l’intero sistema distributivo settentrionale.

Le due strutture acquisite rispondono a esigenze logistiche specifiche e complementari:

Vimodrone DC1: Questa struttura offre una superficie di 8.350 metri quadri di spazi cross-dock. Situata in prossimità della Tangenziale Est (A51) di Milano, la sua collocazione è ideale per supportare le operazioni di last-mile (l’ultimo miglio). Inserendosi in uno dei cluster di distribuzione urbana più rilevanti della regione, assicura un accesso rapido e capillare al cuore della metropoli milanese.

Carpiano DC2: L’asset dispone di circa 14.000 metri quadri di spazi cross-dock, posizionati strategicamente vicino all’autostrada A1 e alla SP40. Progettata per servire le aree del Sud Milano e del Lodigiano, la struttura vanta una connettività regionale d’eccellenza e si distingue come un investimento a reddito di elevata qualità in un sottomercato dove l’offerta di spazi simili è strutturalmente limitata.

L’acquisizione del terreno di 31.194 mq a Carpiano merita un’analisi a parte per la sua rilevanza strategica. Si tratta, infatti, di una delle ultimissime aree ancora disponibili con destinazione d’uso logistica lungo il corridoio della SP40, situata a brevissima distanza dall’uscita autostradale di Melegnano (A1).

Il sito è immerso in un polo industriale e tecnologico già consolidato, che ospita non solo insediamenti logistici e produttivi, ma anche ambiziosi progetti di data center di grandi dimensioni attualmente in fase di sviluppo. In un panorama normativo e territoriale in cui la creazione di nuove strutture logistiche nel quadrante Sud di Milano è diventata estremamente complessa e limitata, questo sito rappresenta un’opportunità di sviluppo unica e difficilmente replicabile nel lungo periodo.