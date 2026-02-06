Provincia di Como, molto più di un’aula studio: da tre anni è la casa di centinaia di giovani. Altro capolavoro dello Snodo

A gennaio 2026 l’aula studio dell’associazione Lo Snodo (la migliore d’Italia) ha festeggiato tre anni di attività: un traguardo che racconta molto più di uno spazio fisico, ma di una comunità che cresce giorno dopo giorno.

Nata nella sede dell’associazione giovanile in Stazione a Erba per rispondere a un bisogno concreto di luoghi dedicati allo studio, nel tempo l’aula studio è diventata un punto di riferimento per centinaia di giovani – e non solo – alla ricerca di un ambiente tranquillo dove concentrarsi, lavorare e sentirsi accolti.

I numeri di un anno intenso

I dati dell’ultimo anno parlano chiaro. Nell’ultimo anno l’aula studio è rimasta aperta per 306 giorni, 7 giorni su 7, con orario continuato 9.30–18.30 e due aperture serali settimanali, per un totale di 2.800 ore di servizio. Un risultato importante, raggiunto nonostante alcune chiusure forzate dovute a problemi all’impianto di raffrescamento e alla copertura del tetto: difficoltà affrontate senza mai perdere la determinazione di andare avanti.

Dal 2022 a oggi sono state attivate oltre 1.150 card, mentre nel solo 2025 si contano circa 600 frequentatori registrati. L’età media è di 23 anni: circa la metà sono studenti universitari, oltre il 20% proviene dalle scuole secondarie di secondo grado, che sostengono e promuovono con convinzione l’iniziativa. La collaborazione con gli istituti scolastici si è rafforzata nel tempo: le scuole condividono con gli studenti gli orari di apertura e utilizzano gli spazi anche per attività proprie.

Una rete che fa la differenza

Fondamentale è anche il rapporto con la Biblioteca di Erba e con le biblioteche dei Comuni limitrofi, che diffondono l’opportunità degli spazi studio nei locali dell’associazione Lo Snodo.

Negli ultimi mesi l’aula studio è stata rinnovata, grazie ad un contributo di Fondazione del Monte di Lombardia e Mestieri Lombardia, rendendo gli ambienti più efficienti grazie a lavagne e proiettore, e più accoglienti con nuovi arredi.

“La nostra aula studio è integrata con altre attività associative come lo sportello di ascolto psicologico, le ripetizioni gratuite, gli scacchi e i giochi da tavolo – racconta Anais Gandolfi – Anche per questo rappresenta una realtà unica: un luogo dedicato allo studio ma anche alla relazione, dove tra studio e lavoro si trova il tempo per un caffè in compagnia e una partita a calcetto”.

Il cuore del progetto: i volontari

Tutto questo è possibile grazie all’impegno di oltre 70 volontari che si sono alternati in questi tre anni, di cui 58 attivi nel solo 2025 e 18 nuovi ingressi. Una squadra ampia e motivata, sostenuta anche da altre realtà del territorio: Casa di Dario, Il Melograno, Caritas, AGeRo, Tricheco, Nisshash, La Gilda dei Giocatori e Arrocco Lungo.

“Questo traguardo è il risultato del tempo e della passione dei nostri volontari e delle realtà che fin dall’inizio ci hanno sostenuto. Senza di loro non potremmo garantire un servizio così importante per tanti giovani”, dichiara Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo.

Anche le storie personali raccontano il valore del progetto. «Ho iniziato a frequentare l’aula studio perché era un posto tranquillo dove riuscivo a studiare. Da qualche mese sono volontaria di apertura: mentre studio riesco anche a rendermi utile agli altri. È un modo semplice ma concreto per contribuire», spiega la volontaria Melissa Cattaneo.

Gli orari di febbraio

Anche nel mese di febbraio l’aula studio sarà aperta dal lunedì alla domenica con orario 9:30–18:30. Sono però previste alcune chiusure straordinarie per lo svolgimento di altre attività: mercoledì 11 febbraio l’aula chiuderà dalle 12:30 alle 18:30, mercoledì 18 febbraio dalle 15:00 alle 18:30 e mercoledì 25 febbraio dalle 12:30 alle 18:30.

Tre anni dopo l’apertura, l’aula studio continua a crescere: non è solo uno spazio fisico, ma un’esperienza collettiva che ogni giorno prende forma all’interno del grande laboratorio di crescita e partecipazione che è Lo Snodo.