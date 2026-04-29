Qualcosa di gigantesco sul Lago di Como: la carica dei 1800 da 47 nazioni per un’Ultra Trail unica al mondo

Si prepara a vivere una edizione da record l’appuntamento 2026 con UTLAC – Ultra Trail del Lago di Como, presentato oggi a palazzo Lombardia. Dal 6 al 10 maggio 2026 l’evento porterà sul territorio atleti da tutto il mondo, confermandosi come uno dei più rilevanti appuntamenti internazionali del trail running. Le iscrizioni hanno infatti sfiorato i 1.800 partecipanti, provenienti da 47 nazioni, di tutti i continenti, con una presenza femminile pari al 25%. Registrato il sold out per le distanze 15 km, 30 km e 60 km, a testimonianza di un format sempre più apprezzato. Alla presentazione con il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e giovan, Federica Picchi, è intervenuto il consigliere regionale Giacomo Zamperini.

Il programma prevede un ventaglio completo di distanze, pensate per atleti di ogni livello. Prova regina resta la UTLAC 250 km in autonavigazione, un grande anello attorno al Lago di Como. Accanto a essa, la 120 km Menaggio–Lecco, novità assoluta del 2026, quindi la 60 km Como–Lecco, la 30 km Bellagio–Lecco e il suggestivo giro del Parco del Monte Barro (15 km).

“Sono straordinari i numeri della UTLAC Trail, – ha dichiarato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – che si conferma un modello avanzato di evento sportivo diffuso, capace di produrre significative ricadute economiche, turistiche e sociali su un’ampia area della Lombardia. La manifestazione, da quest’anno sostenuta con un finanziamento di 30 mila euro nell’ambito del bando Grandi Eventi Sportivi, coinvolge oltre 50 comuni delle province di Lecco, Como e Sondrio, conta sul 30% di partecipanti stranieri e si snoda lungo antichi sentieri, parchi naturali, borghi e mete turistiche del Lago di Como e delle Prealpi Lombarde, di cui si presta come straordinaria vetrina. La scelta di distribuire partenze e arrivi in località diverse favorisce, inoltre, una permanenza più lunga di atleti e accompagnatori nei territori coinvolti, rafforzando il rapporto tra gli sportivi e le comunità ospitanti. Un vero modello che fa di sport e turismo un connubio vincente a beneficio dei cittadini e dei territori, che Regione Lombardia sostiene con orgoglio”.

“Il format è nato nel 2022. Volevamo arrivare a coprire tutte queste distanze, e ora il progetto è completo. Non ce ne saranno di nuove. E ricordiamoci che il primo anno eravamo partiti con 200 partecipanti, su due distanze” spiegano gli organizzatori, sottolineando una crescita costante che ha portato UTLAC a essere oggi un punto di riferimento per l’ultra trail europeo.