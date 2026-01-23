I 5 piccoli paesi comaschi (tutti nella stessa valle e serviti dal colosso Acinque) premiati come Comuni Ricicloni

Tra i 387 Comuni lombardi premiati da Legambiente Lombardia in occasione dell’edizione 2025 dell’iniziativa “Comuni Ricicloni” spiccano anche cinque piccole realtà della provincia di Como servite da Acinque Ambiente, la società del gruppo che si occupa di igiene ambientale. In totale, va comunque ricordato che i comuni comaschi insigniti sono 11: Blessagno, Cabiate, Cerano d’Intelvi, Colverde, Faloppio, Laino, Pigra, Rodero, Rovellasca, Rovello Porro e Schignano.

Particolare, però, il caso dei piccoli comuni della Valle Intelvi. Per il secondo anno consecutivo, infatti, nell’area specifica sono stati premiati i Comuni di Pigra (90,2%), Schignano (81,4%), Laino (87,1%), Cerano d’Intelvi (86,2%) e Blessagno (84,7%). I dati di riferimento sono quelli relativi all’anno 2024.

Per essere un Comune Riciclone, la produzione di rifiuto secco indifferenziato o RUR – quello cioè che non è possibile differenziare – non deve superare i 75 chilogrammi per abitante all’anno. Un valore originale stabilito da Legambiente, che testimonia l’impegno nel ridurre il più possibile il residuo che non può godere di una seconda vita sotto forma di nuova materia.

Acinque Ambiente però riesce a dare valore anche ai rifiuti indifferenziati. La società gestisce il termovalorizzatore di Como grazie al quale il rifiuto indifferenziato viene trasformato in energia termica che alimenta la rete del teleriscaldamento cittadina. Non più materia, ma energia per scaldare case, scuole, impianti sportivi.

Questa edizione di “Comuni Ricicloni”, la trentaduesima, introduce una menzione speciale per i Comuni turistici che riescono, nonostante l’afflusso di visitatori, a mantenere ottime prestazioni nella gestione dei rifiuti urbani.

Per rientrare in questo elenco, i Comuni devono avere una raccolta differenziata sopra l’80% ed essere indicati dall’ISTAT come turistici. Il fenomeno turistico, soprattutto nei contesti fortemente stagionalizzati dei laghi lombardi e delle località alpine, mette a dura prova i servizi di igiene urbana. Risulta quindi molto importante alzare l’attenzione su questo tema per garantire la vivibilità del territorio tutto l’anno ai residenti diffondendo, al contempo, una cultura della sostenibilità turistica. In provincia di Como sono stati premiati: Blessagno (84,7%), Carlazzo (81,4%), Schignano (81,4%) e Pigra (90,2%).

“Trasformare i rifiuti in risorse e restituire valore ai territori sono al centro del nostro impegno quotidiano, con uno sguardo sempre rivolto al futuro delle comunità che serviamo – ha dichiarato Mauro Corradi, amministratore delegato di Acinque Ambiente – Un’attenzione particolare è rivolta ai Comuni più piccoli: qui stiamo costruendo, passo dopo passo, un dialogo costante per diffondere una vera cultura della raccolta differenziata e mettere a disposizione servizi efficienti e capillari. Un lavoro condiviso con istituzioni e cittadinanza che permette di aumentare il riciclo dei materiali e di garantire anche a questi territori le stesse opportunità di sostenibilità dei grandi centri urbani”.