Il patto d’acciaio tra Lombardia, Piemonte e Liguria: “Ecco la firma. Se cresciamo noi, cresce tutta l’Italia”

Il triangolo industriale del Nord Ovest si consolida come “locomotiva d’Europa” e spina dorsale della logistica italiana. A Torino, a conclusione degli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest 2025, i governatori di Lombardia, Piemonte e Liguria hanno siglato il rinnovo di un cruciale Protocollo di Intesa che rafforza l’alleanza strategica con il Governo e i gestori delle infrastrutture.

Il nuovo accordo, sottoscritto dalle tre Regioni, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Ferrovienord, istituisce un tavolo permanente di monitoraggio dedicato alle infrastrutture ferroviarie strategiche dell’area nord-occidentale.

Il rinnovo del documento ribadisce l’obiettivo comune di potenziare il sistema logistico della zona più produttiva del Paese, puntando su competitività, sostenibilità e integrazione territoriale.

Dieci anni di successi: il modello Nord Ovest “Best Practice” nazionale

La firma è avvenuta al termine della due giorni che ha ospitato gli Stati Generali, tenutisi quest’anno presso il Centro Congressi della Regione Piemonte. L’evento ha celebrato il decimo anniversario della Cabina di Regia della Logistica del Nord-Ovest, nata nel 2015. Questa piattaforma permanente di coordinamento politico e tecnico tra le tre Regioni è oggi riconosciuta a livello nazionale come una “best practice” di cooperazione istituzionale.

A chiudere i lavori e a sottolineare l’importanza dell’intesa sono intervenuti i governatori Attilio Fontana (Lombardia), Alberto Cirio (Piemonte) e Marco Bucci (Liguria), insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Le voci istituzionali: logistica come “Infrastruttura della crescita”

PRESIDENTE FONTANA (Lombardia):

Il governatore lombardo Attilio Fontana ha rimarcato la centralità del settore: “Se il Nord Ovest cresce, cresce l’Italia. La logistica non è un settore tecnico, ma un’infrastruttura della crescita, dell’occupazione e della competitività del sistema Paese. È la spina dorsale del nostro ‘saper fare’ e il presupposto per un’Italia che esporta, produce, innova”. Fontana ha enfatizzato la sinergia istituzionale: “Lavorare insieme, Regioni, Mit, Rfi, imprese e territori, significa mettere il Paese sui binari giusti: quelli dello sviluppo, dell’efficienza e della coesione. È per questo che dieci anni fa abbiamo deciso di lavorare assieme, e oggi con convinzione rinnoviamo una sinergia che si è dimostrata vincente. È la ricetta del buon governo che applichiamo e che vogliamo continuare ad applicare”.

PRESIDENTE CIRIO (Piemonte):

Alberto Cirio ha evidenziato il ruolo di “locomotiva” del Triangolo: “Oggi rinsaldiamo un’alleanza che in questi anni ci ha consentito di consolidare la forza dei nostri territori. Il Triangolo del Nordovest, Piemonte, Lombardia e Liguria, torna infatti ad essere locomotiva del nostro Paese grazie alla sua posizione nel cuore dell’Europa e grazie alle infrastrutture che abbiamo realizzato e a quelle che si stanno completando, come la Tav e il Terzo Valico, che rappresentano davvero il motore del nostro sviluppo”.

Cirio ha citato i dati economici: “I numeri già ci dicono quanto questo sia strategico: oggi il Pil del Nord-ovest cresce dello $0,9\%$, più della media nazionale e più di quello del Nord-est, che è stato per anni più forte del resto del Paese, ed è così anche per l’occupazione che qui è salita dell’$1,6\%$ rispetto allo $0,9\%$ del Nord-est. Siamo a pieno titolo tra le più forti regioni d’Europa, con connessioni di merci e persone che, grazie alle nuove opere, saranno più veloci, ad esempio con il completamento del Terzo Valico quando Torino-Genova e Milano saranno collegate in un’ora o poco più, riportando il triangolo industriale a essere sempre più centrale in Europa”.

PRESIDENTE BUCCI (Liguria):

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha definito la Liguria come “la porta del Mediterraneo” e il Nord Ovest come “il cuore logistico d’Europa”. Bucci ha insistito sul binomio infrastrutture-digitalizzazione: “Un affaccio sul mondo che deve poter contare su infrastrutture, intermodalità, sostenibilità, dati. La logistica del futuro non può prescindere dalla digitalizzazione e la Liguria è già leader grazie alle aziende di eccellenza che operano sul territorio”.

Ha inoltre illustrato la strategia retroportuale: “L’edizione 2025 degli Stati Generali segna un ulteriore passo avanti perché Liguria, Lombardia e Piemonte consolidano una strategia retroportuale interregionale, costruendo un sistema multicentrico che funziona come un’unica grande città metropolitana”. Bucci ha menzionato la recente Cabina Economica del Nord-Ovest, che ha prodotto un “documento programmatico comune, base per bandi e misure coordinate a sostegno delle imprese”, e ha infine annunciato che la prossima edizione degli Stati Generali della Logistica sarà ospitata dalla Liguria con la sua Blue Economy.

Il lavoro degli assessori: intermodalità e sviluppo territoriale

I lavori si sono aperti con gli interventi degli assessori regionali. Per la Lombardia è intervenuta l’Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi: “Il territorio lombardo primeggia anche nell’ambito della logistica, settore che crea valore economico e occupazionale. Gli Stati Generali sono l’occasione per un confronto proficuo e per recepire le sollecitazioni degli stakeholder, da tradurre poi in politiche che agevolino la realizzazione delle infrastrutture necessarie al comparto”.

Terzi ha poi illustrato le iniziative regionali: “Come Regione Lombardia lo scorso anno abbiamo approvato una legge che ha l’obiettivo di regolamentare gli insediamenti coordinandoli con le esigenze dei territori. Inoltre, attraverso il ferrobonus regionale, incentiviamo l’intermodalità affinché il settore sia sempre più sostenibile, oltre a lavorare con Ministero e Rfi per il miglioramento della rete ferroviaria”.

Riguardo le connessioni con Genova, ha aggiunto: “Prosegue l’impegno per il quadruplicamento della linea ferroviaria tra Milano e Pavia, oltre all’attenzione ad opere rilevanti come il Terzo Valico dei Giovi, gli interventi sui valichi alpini e il completamento dei corridoi europei Mediterraneo e Reno-Alpi”.

Al convegno sono intervenuti anche l’Assessore alla Logistica e Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, e il Consigliere delegato a Sviluppo economico, Porti e Logistica della Regione Liguria, Alessio Piana.

Focus sui temi chiave: digitalizzazione e Pnnr

Nel corso delle due giornate sono stati affrontati i temi più rilevanti per il futuro del settore e lo sviluppo competitivo del Nord Ovest:

I collegamenti ferroviari con i porti liguri.

La digitalizzazione dei nodi logistici.

dei nodi logistici. Il rafforzamento dell’ intermodalità .

. Le opportunità offerte dalle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) .

. Le prospettive del corridoio europeo Mare del Nord – Reno – Mediterraneo.

La discussione ha coinvolto esperti nazionali, rappresentanti del mondo accademico, operatori del settore e associazioni imprenditoriali. Un’attenzione specifica è stata data alle opportunità derivanti dal completamento delle opere previste dal PNRR e alla necessità di affrontare, tramite strumenti condivisi, le criticità congiunturali dei mercati internazionali e delle catene di approvvigionamento.