Rivoluzione in Lombardia: dove nascevano le auto di lusso arrivano 4 torri, maxi parco, 1300 abitanti e 3000 studenti

Una svolta storica per il territorio varesino: il Consiglio Comunale ha approvato l’adozione del Piano Integrato di Intervento (PII) per l’ex area Isotta Fraschini di Saronno. Si tratta della zona industriale dismessa più vasta della città, un tempo cuore pulsante della produzione di auto di lusso e simbolo economico per le province di Varese, Como e Milano.

Dopo un lungo periodo di stallo amministrativo, il progetto presentato dalla proprietà nel luglio 2024 sembra finalmente pronto a trasformare 150.000 metri quadrati di ruderi in un polo d’eccellenza multifunzionale.

Il progetto: cosa nascerà nell’ex Isotta Fraschini

La riqualificazione, gestita dalla società “Saronno Città dei Beni Comuni”, punta su un equilibrio tra sostenibilità ambientale, edilizia residenziale e formazione internazionale.

Ecco i numeri principali dell’intervento:

Verde Pubblico: 60.000 mq destinati a parco, con la piantumazione di oltre 5.000 nuove piante (di cui 991 alberi ad alto fusto).

Residenze: Saranno realizzate 4 torri residenziali e 3 edifici destinati all’edilizia cooperativa, per un totale di circa 500 appartamenti e 1.300 nuovi residenti.

Mobilità Sostenibile: Tutti i parcheggi per i residenti saranno interrati, liberando la superficie per aree pedonali e ciclabili.

I Poli di eccellenza: formazione e sport mondiale

Il nuovo quartiere non sarà solo residenziale, ma diventerà un punto di riferimento per l’istruzione e lo sport di alto livello:

1. Scuola di Alta Formazione (Fondazione Daimon)

Circa 25.000 metri quadrati saranno dedicati alla Fondazione Daimon, che ospiterà una scuola di alta formazione capace di accogliere fino a 3.000 studenti, portando linfa vitale e competenze giovani in città.

2. Hub Internazionale UAE Team Emirates

Uno dei punti di forza del progetto è la creazione dell’hub per l’UAE Team Emirates, la squadra di ciclismo che domina il ranking mondiale grazie alle imprese del campione iridato Tadej Pogačar. La presenza del team attirerà investitori e appassionati da tutto il mondo.

3. Business e Commercio

Il piano prevede inoltre una torre direzionale destinata a uffici di brand internazionali e diversi negozi di vicinato, pensati per servire il nuovo distretto senza snaturare l’identità locale.

Prospettive Future

Nonostante l’approvazione, il percorso verso l’apertura dei cantieri resta legato alle prossime elezioni comunali, che definiranno la velocità con cui verranno superati gli ultimi intoppi burocratici. La rinascita dell’ex Isotta Fraschini rappresenta però, già oggi, una delle più importanti sfide di rigenerazione urbana del Nord Italia.