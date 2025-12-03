Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità, Economia

In Lombardia è nata una nuova multinazionale da 48 milioni di fatturato (e si compra un’azienda)

  • 11:49

RMS S.p.A. di Seregno, azienda italiana leader nella distribuzione e produzione di accessori e ricambi per bici, moto e scooter, ha compiuto un’importante operazione strategica che la trasforma in una vera e propria multinazionale. L’azienda ha infatti rilevato la totalità della società basca Manufacturas GES.

La Rms di Seregno è nata nel lontano 1985 con l’apertura di un attività di importazione e distribuzione di ricambi e accessori per il mondo motociclistico.

Poi è via via diventata un autentico colosso nel settore diventando una società per azioni, creando altri due brand – Wag e Rms Classic – e arrivando a fatturare 47 milioni di euro nel 2024 e una previsione di 48 per il 2025.

La Manufacturas GES è stata fondata nel 1941 a Ermua. E nello stabilimento di Ermua gestisce internamente tutti i processi produttivi: dal taglio alla cucitura, dalla schiumatura al banco prova e alla finitura.

L’azienda basca è riconosciuta a livello internazionale come produttore OEM (Original Equipment Manufacturer) di selle per motocicli, fornendo soluzioni tecnologiche e di design di alta qualità a marchi prestigiosi. Nel corso degli anni, ha ampliato il proprio portafoglio includendo caschi, scarpe e occhiali, con linee dedicate a MTB, road e e-bike.

“Questa acquisizione rappresenta per noi un importante passo nella strategia di crescita internazionale e nell’ampliamento della nostra offerta prodotto – ha detto Andrea Panzeri, CEO di RMS – Manufacturas GES porta con sé non solo una lunga storia di eccellenza e innovazione nel settore delle selle per moto e degli accessori tecnici, ma anche un know-how produttivo unico che rafforzerà la nostra capacità di rispondere a un mercato globale sempre più esigente”.

Unendo i fatturati, il Gruppo RMS raggiungerà circa 55 milioni di euro nel 2025, consolidando la sua posizione nel panorama economico europeo.

