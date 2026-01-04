Lombardia, il colosso dei voli potenzia le rotte con il maxi aeroporto dopo la nuova base e 200 milioni di investimento

Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Marocco, ha annunciato ufficialmente il 17 dicembre l’apertura della sua nuova base operativa a Rabat. A partire da aprile 2026, il vettore posizionerà presso lo scalo della capitale due aeromobili basati, un’operazione che comporta un investimento di 200 milioni di dollari. Il piano per l’estate 2026 prevede un totale di 20 rotte, tra cui spiccano 7 nuovi collegamenti internazionali che uniranno Rabat ad alcune delle più importanti città europee.

Il ruolo strategico della quinta base marocchina

Rabat si appresta a diventare la quinta base di Ryanair nel Regno, una decisione che punta a rafforzare la rete di collegamenti a tariffe vantaggiose in tutto il Paese, specialmente in vista della co-organizzazione dei Mondiali di calcio del 2030. L’impatto di questo investimento sulla capitale sarà immediato e tangibile: la creazione della base genererà oltre 800 posti di lavoro a livello locale, inclusi 60 ruoli ad alta specializzazione e retribuzione per piloti e assistenti di volo.

Le sette nuove rotte internazionali e il collegamento con Milano Bergamo

Il programma operativo per l’estate 2026 è caratterizzato da un forte impulso alla connettività internazionale. Tra le novità più rilevanti figura la nuova rotta verso Milano Bergamo (Orio al Serio: qui altre novità), un collegamento fondamentale che avvicina la capitale marocchina al cuore pulsante dell’economia e del turismo del Nord Italia. Questa rotta si inserisce in un pacchetto di 7 nuove destinazioni internazionali che comprendono anche i voli verso Pisa, Porto, Valencia, Baden-Baden, Francoforte Hahn e Norimberga.

L’attivazione di questi servizi porterà il totale dei collegamenti da Rabat a 20 rotte, aumentando la capacità complessiva dello scalo per l’estate 2026 del 45%. Questo sviluppo è parte integrante di un programma record che Ryanair sta attuando su 13 aeroporti marocchini, puntando a trasportare oltre 10,7 milioni di passeggeri da, verso e all’interno del Regno.

Impatto economico e presenza sul territorio

L’impegno finanziario complessivo di Ryanair in Marocco ha raggiunto cifre senza precedenti, superando gli 1,6 miliardi di dollari in aeromobili. Tale presenza sostiene attualmente più di 8.500 posti di lavoro, tra diretti e indiretti, stimolando la crescita economica in 13 città chiave, tra cui spiccano Rabat, Marrakech, Fez, Agadir, Tétouan, Essaouira, Dakhla e Nador.

Eddie Wilson, CEO di Ryanair, ha commentato l’annuncio con entusiasmo: “Siamo lieti di ufficializzare la nostra nuova base a Rabat, che rappresenta un investimento di 200 milioni di dollari e la nostra quinta base in Marocco. Questa nuova apertura fa parte del nostro record operativo per l’estate 2026, che vedrà Ryanair operare oltre 20 rotte, incluse 7 nuove rotte internazionali da/per il Regno, rafforzando il turismo e la connettività”.

Wilson ha inoltre voluto esprimere gratitudine per la collaborazione con le autorità locali: “Ryanair desidera rinnovare i suoi più sinceri ringraziamenti a Sua Eccellenza Aziz Akhannouch, Capo del Governo di Sua Maestà Re Mohammed VI, ai Ministri dei Trasporti e del Turismo, Abdessamad Kayouh e Fatim-Zahra Ammor, nonché ad Achraf Fayda, CEO dell’Ufficio Nazionale Marocchino del Turismo, per la loro visione e fiducia nel garantire questo investimento record per il Marocco”. L’obiettivo è quello di continuare a sviluppare le infrastrutture e il turismo nazionale, puntando sulla puntualità leader del settore e sulle tariffe basse tipiche del vettore.

Promozioni di lancio e prenotazioni

Per festeggiare l’apertura della nuova base e il lancio delle nuove rotte, inclusa quella per Milano Bergamo, Ryanair ha reso disponibile un’imperdibile promozione sui voli. Le tariffe partono da 319 MAD per viaggi da effettuare entro il 31 maggio, con prenotazioni già aperte tramite l’app ufficiale Ryanair.