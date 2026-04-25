Sabbia bianca e ombrelloni di paglia: l’isola tropicale a due passi da Milano assume 100 lavoratori

Acquaworld, l’unico parco acquatico indoor e outdoor in Italia aperto tutto l’anno, scalda i motori in vista della stagione estiva. La struttura di Concorezzo ha lanciato un importante piano di recruiting: sono oltre 100 le posizioni aperte per rafforzare lo staff nei mesi di punta.

Le opportunità sono rivolte sia a professionisti con esperienza che a giovani alla prima occupazione, con un focus particolare sull’attitudine al lavoro di squadra e l’orientamento all’ospite.

Le figure ricercate: dai bagnini alla ristorazione

Il piano di inserimenti copre diverse aree operative del parco e del settore benessere. Ecco il dettaglio dei profili richiesti:

40 Assistenti bagnanti: Fondamentale il possesso del brevetto in corso di validità, la maggiore età e la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

40 Assistenti scivoli: Ideale per chi ama il contatto con il pubblico. Richiesta maggiore età e flessibilità oraria.

50 Addetti alla ristorazione: Per l’area food & beverage si cercano candidati con esperienza nel settore e attestato HACCP (Formazione Alimentaristi).

5 Manutentori generici: Figure tecniche con almeno due anni di esperienza in interventi idraulici, pittura e falegnameria.

Contratti e Requisiti

La maggior parte degli inserimenti avverrà con contratto stagionale, ma non mancano prospettive di continuità: per alcuni profili tecnici è infatti previsto un tempo determinato full-time con possibilità di proroga.

Oltre ai requisiti tecnici, il parco cerca persone dinamiche, capaci di gestire i flussi di pubblico dei giorni festivi e pronte a integrarsi in un ambiente di lavoro strutturato e stimolante.

Come inviare la candidatura

Se vuoi entrare a far parte del team di Acquaworld, la procedura è interamente digitale. Gli interessati possono consultare i dettagli delle offerte e inviare il proprio CV tramite il portale ufficiale:

👉 Sezione Lavora con noi – Acquaworld

A proposito di Acquaworld

Aperto nel 2011, Acquaworld, è l’unico parco acquatico e benessere indoor e outdoor in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre riscaldata a 31° e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Area Benessere (con grotta del temporale, sauna, bagno turco, stanza del sale, cerimonie di benessere, frigidarium ecc.), Area Fun (l’area al coperto con tante attrazioni come la torre scivoli, la vasca onde, il Mini World per i più piccoli, lazy river), Il Mondo dei Corsari (una zona piratesca e tematizzata fruibile d’estate e d’inverno) e da Giugno 2023 la Tiki Bay (la zona estiva del Parco con sabbia bianca, Cabanas, letti balinesi, ombrelloni in paglia, tanti scivoli e una vegetazione da isola tropicale), ampliata nell’estate 2025 con Blue Paradise, una vera e propria laguna tropicale di 800 mq.