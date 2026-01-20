Sembra il mar dei Caraibi ma siamo in Lombardia: qui si può provare il rituale con 3000 anni di storia

Dal 23 al 29 gennaio, il benessere millenario della Maremma Toscana incontra il cuore urbano della metropoli. De Montel Terme Milano ospita i Saturnia Days, una settimana esclusiva dedicata alla bellezza e alla cura del sé, ispirata alla tradizione di Terme di Saturnia Natural Destination.

Un’occasione unica per scoprire il celebre Terme di Saturnia Method: un approccio che fonde 3.000 anni di storia termale con le più moderne innovazioni del wellness.

Il programma dei Saturnia Days a Milano

23-25 Gennaio: la linea Active Beauty

Durante i primi tre giorni dell’evento, tutti gli ospiti di De Montel riceveranno in omaggio mini-size della linea cosmetica Active Beauty. È l’occasione perfetta per testare l’efficacia del Saturnia Bioplancton, un ingrediente unico estratto dalle acque termali, ricco di minerali e proprietà antiossidanti.

Domenica 26 Gennaio: Beauty Day e analisi della pelle

La domenica è dedicata interamente alla cura del viso. Potrai prenotare una consulenza gratuita con Skin Analyzer, un dispositivo tecnologico avanzato che effettua un’analisi profonda della pelle. Al termine, riceverai una scheda personalizzata con i consigli dei nostri esperti sui prodotti skincare più adatti alle tue esigenze. Le prenotazioni per il Beauty Day si effettuano direttamente presso la struttura.

Promo speciale Gennaio: Saturnia Soul Massage

Per tutto il mese di gennaio, potrai provare il Saturnia Soul Massage a un prezzo speciale di € 99,00. Si tratta di un massaggio tailor-made da 50 minuti, personalizzabile insieme ai nostri SPA Therapist in tre versioni:

Rilassante

Drenante/Energizzante

Sportivo

Perché scegliere De Montel – Terme Milano?

Situato in zona San Siro, De Montel Terme Milano è il più grande parco termale urbano della città. Ospitato in un gioiello architettonico Liberty degli anni ’20 sapientemente restaurato, offre oltre 16.000 metri quadri di relax.

Gestito dal gruppo Terme & SPA Italia, De Montel porta l’expertise di eccellenze mondiali come Terme di Saturnia direttamente a Milano, garantendo trattamenti d’avanguardia e un’oasi di pace nel contesto cittadino.

Terme di Saturnia: un’icona mondiale di benessere

Terme di Saturnia Natural Destination è un punto di riferimento globale nel settore della longevity. Premiata come 1° Resort in Italia dai Condé Nast Readers’ Choice Awards 2024, la struttura è celebre per la sua sorgente termale che sgorga a 37,5°C. Oggi, quel patrimonio di salute e rigenerazione è disponibile anche per il pubblico milanese attraverso i protocolli e i prodotti d’eccellenza presenti a De Montel.