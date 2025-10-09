Tassa sulla salute, sindacati convocati in Regione. Intanto assemblee dei frontalieri sugli altri temi caldi

Ormai il dibattito si trascina da quasi due anni. La tassa sulla salute, (qui tutti i dettagli), stabilita con legge nel dicembre del 2023, ad oggi non è ancora stata applicata. Sono state previste le percentuali di pagamento – a carico dei vecchi frontalieri – sono state stabilite sanzioni in caso di mancato versamenti ma di concreto ancora nulla salvo un eterno dibattito.

Ora un nuovo passaggio, si spera decisivo. Regione Lombardia ha convocato i sindacati – la prossima settimana – per discutere nuovamente proprio della tassa. Non si tratta della riunione della commissione specifica che si occupa dei rapporti con la Svizzera, che segue calendari predefiniti, ma proprio di una convocazione da parte dell’assessore competente Massimo Sertori alle tre sigle sindacali.

A darne notizia, durante la trasmissione Border su Etv, è stato Marco Contessa (Cisl). “A breve ci incontreremo. Sappiamo come Regione Lombardia sia fermamente decisa ad applicarla e noi da sempre la riteniamo illegittima – dice – Vedremo di cosa si discuterà a inizio della prossima settimana. Certo è che più passa il tempo e più sembra prendere valore la nostra tesi di un balzello inapplicabile. Sono ormai passati due anni”.

Intanto a novembre sono state organizzate diverse assemblee territoriali dei lavoratori frontalieri per discutere dei numerosi temi scottanti sul confine. Ecco il dettaglio delle date e le motivazioni della nuova mobilitazione