Temporali violenti, vento e grandine: allerta arancione della Protezione Civile per Como e provincia

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta con codice arancione per rischio di forti temporali sull’area omogenea IM-05, che comprende anche il territorio di Como. La comunicazione, a sua volta diramata ufficialmente dalla Protezione Civile della Provincia di Como, invita la cittadinanza alla massima prudenza di fronte a un imminente e sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Il quadro previsionale per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, prospetta una fase di forte instabilità a partire dal pomeriggio e dalla serata, con fenomeni temporaleschi in rapida estensione da ovest verso est. Gli esperti avvertono che i temporali potrebbero essere accompagnati da grandinate di dimensioni medio-grandi, piogge particolarmente intense capaci di scaricare al suolo tra i 40 e gli 80 millimetri d’acqua in sole sei ore, e raffiche di vento eccezionali che potrebbero raggiungere velocità comprese tra i 110 e i 150 chilometri orari. Un secondo passaggio perturbato è atteso nel corso della notte, sebbene in progressiva attenuazione.

La tregua sarà comunque di breve durata. Per la giornata di domani, giovedì 16 luglio, dopo una mattinata variabile caratterizzata da temporanee schiarite, la situazione tornerà a farsi critica. Dalla serata è infatti previsto l’arrivo di una nuova ondata di maltempo sempre da ovest, pronta a innescare una seconda serie di temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento, stimate questa volta tra i 90 e i 110 chilometri orari.

In vista di questo scenario, la Protezione Civile raccomanda caldamente di seguire le linee guida del piano di emergenza comunale e di adottare precise misure di autoprotezione per ridurre al minimo i rischi. In casa si consiglia di assicurare o ritirare tutti gli oggetti mobili presenti su balconi e terrazzi, come vasi, arredi da giardino e gazebo, che potrebbero essere sollevati dal vento. Chi si trova alla guida durante i rovesci più violenti deve moderare la velocità e, all’occorrenza, accostare in un’area sicura, evitando di sostare vicino ad alberi, cartelloni pubblicitari o zone facilmente allagabili. All’aperto è invece fondamentale stare lontani da impalcature, alberi e strutture leggere, evitando assolutamente di fermarsi nei sottopassi, a ridosso degli argini dei fiumi o in aree depresse che rischiano di allagarsi rapidamente.