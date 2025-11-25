Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Un enorme telo rosso e un manichino di donna: sulle scale dell’Istituto Como Centro l’installazione contro la violenza sulle donne

  • 13:17

Oggi, 25 novembre, nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Istituto Comprensivo Como Centro Città “non resta in silenzio” E chi oggi passerà davanti all’istituto potrà osservare l’installazione e riflettere sul suo messaggio.

Sotto la guida dei docenti – e da un’idea del Prof. Campanella – è stata creata l’installazione artistica “Rosso di Rabbia, Bianca di Speranza” per sensibilizzare tutti, dai giovani fino alle famiglie e all’intera cittadinanza, sul dramma della violenza di genere.

“Sappiamo che una sola giornata non cambierà il mondo, ma crediamo fermamente che il cambiamento e il futuro passino attraverso i nostri studenti.  La loro straordinaria partecipazione a questa iniziativa è la prova di quanto siano naturalmente predisposti e aperti a forme alternative e innovative di apprendimento che escono dalle aule. Questo è il cuore della nostra Educazione Civica: non solo teoria, ma azione concreta, empatia e espressione artistica per affrontare temi cruciali”, si legge sulla pagina dell’Istituto.

Istituto Como Centro
Istituto Como Centro

L’opera è un potente manifesto visivo creato interamente dai ragazzi, che interroga chiunque percorra le scale della nostra scuola: “Un telo rosso avvolge la scena, come un fiume di sangue versato, simbolo della rabbia e del dolore. Un manichino femminile sta al centro, silenziosa rappresentazione di ogni vittima, ma anche della forza e della dignità di chi resiste. Una rosa bianca, pura e fragile, è l’unico elemento di speranza e rinascita in questo scenario. Alle spalle, figure mascherate – senza volto né dignità – simboleggiano l’indifferenza e la pochezza umana di chi guarda e non interviene”, cos’ la descrizione.

“Questa installazione è il nostro modo di dire: Guardate. Non siate indifferenti. Trasformiamo la rabbia in azione, il dolore in consapevolezza e la speranza in impegno concreto per un futuro di uguaglianza e rispetto. Grazie ai nostri studenti per averci dato una lezione di civiltà e arte. Siete il cambiamento”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY