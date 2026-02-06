Un grandissimo giorno a Como: per i 30 anni di Opera Domani ecco ‘Rigoletto. Il mistero del teatro’ (video)

La XXX edizione 2026: un doppio titolo per celebrare passato e futuro. Dopo Piccolo Orso e la Montagna di ghiaccio, lo spettacolo Rigoletto. Il mistero del teatro ha debuttato questa mattina al Teatro Sociale di Como, per le scuole. Il palco si alzerà per le famiglie sabato 14, per poi partire in tournée in 20 città italiane con più di 110 repliche.

RIGOLETTO. Il mistero del teatro

Direttore Giulio Arnofi

Regia Manuel Renga

Debutto nazionale:

Teatro Sociale di Como

6 febbraio 2026

Debutto recite scolastiche:

Teatro Sociale di Como

dal 6 al 13 febbraio 2026

e poi in tournée in tutta Italia fino a giugno

Debutto recite Opera family:

Teatro Sociale di Como

sabato, 14 febbraio 2026

ore 16.00, 20.30

Nel 2026 Opera domani, il progetto di punta di Opera Education – AsLiCo, celebra trent’anni di attività e raggiunge la sua XXX edizione: un traguardo unico in Italia e in Europa per continuità, qualità artistica e impatto educativo, grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

La XXX edizione 2026: un doppio titolo per celebrare passato e futuro

Dopo il coinvolgimento di 1.500.000 bambini, 50.000 insegnanti, 700 artisti, 74 teatri, 47 città italiane e 14 internazionali, Opera domani per festeggiare questo anniversario presenta due titoli d’opera: un grande classico del repertorio – Rigoletto – e una nuova produzione originale – Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio – confermando la vocazione del progetto all’innovazione, all’inclusione e al coinvolgimento attivo del giovane pubblico.

Ma non solo! I titoli che hanno debuttato in Italia nelle scorse stagioni, sono ora in scena nei più grandi teatri di tutto il mondo: da Falstaff, gli allegri giocattoli di Windsor ad Avignone, a Flauto magico in Oman, da Turandot a Rouen e in Corea a Daegu.

Senza dimenticare la presenza nelle maggiori istituzioni teatrali italiane, tra le quali si rafforzano ogni anno sempre più le collaborazioni con la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, oltre alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

Rigoletto. Il mistero del teatro

Rigoletto. Il mistero del teatro sarà diretto dal M° Giulio Arnofi, con la rielaborazione musicale di Massimo Fiocchi Malaspina, l’adattamento drammaturgico e la regia di Manuel Renga, scene e costumi di Aurelio Colombo.

Lo spettacolo debutterà al Teatro Sociale di Como il 6 febbraio con 7 giorni di recite aperte alle scuole (ore 9.00, 11.00 e 14.30), mentre sabato 14 febbraio debutterà nelle due recite di Opera family (aperte alle famiglie) alle ore 16.00 e alle ore 20.30.

Come sempre le recite per famiglie sono precedute dal FAMILY LAB: chi partecipa allo spettacolo, sabato 14 alle ore 14.30 potrà imparare le arie e le coreografie con Opera Education.

Inoltre i bambini potranno prepararsi allo spettacolo, già da casa, grazie al Kit dello spettatore, un supporto digitale in cui troveranno, come una vera e propria cassetta degli attrezzi, tutti gli strumenti che serviranno per prepararsi alla visione dell’opera partecipativa. Questo è scaricabile dal sito di Opera Education e contiene: i canti, i tutorial per costruire gli oggetti, i video delle coreografie… e molto altro!

Le recite scolastiche a Como sono diciannove, in programma dal 6 al 14 febbraio, poi l’opera andrà in tournée in tutta Italia fino a giugno, in 20 città con più di 110 replich