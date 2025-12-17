Un investimento da 30 milioni cambia un pezzo di Lombardia: parcheggio da 2000 posti (essenziale se viaggi)

L’aeroporto “Il Caravaggio” di Bergamo-Orio al Serio si prepara a cambiare volto. Durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa, svoltosi il 15 dicembre, SACBO (la società di gestione dello scalo) ha annunciato investimenti strategici per migliorare l’accessibilità e la capacità ricettiva del terzo aeroporto italiano.
Nuovo Parcheggio Multipiano Est: 2.000 posti auto
La novità principale riguarda la costruzione di un nuovo parcheggio multipiano a est del terminal partenze. L’opera sorgerà nell’area precedentemente occupata dalla zona cargo DHL, a est della torre di controllo.
Capacità: 2.000 posti auto su 5 piani.
Investimento: Circa 30 milioni di euro.
Cronoprogramma: Progettazione nel 2026 e avvio dei lavori previsto per il 2027.
L’obiettivo dichiarato dal presidente di SACBO, Giovanni Sanga, è alleggerire la pressione veicolare sulla bretella d’ingresso ovest (lato Bergamo), spesso congestionata a causa della vicinanza con l’Oriocenter e dei futuri cantieri per il collegamento ferroviario.
Viabilità e collegamento ferroviario: le sfide del 2026
Oltre all’autosilo, SACBO punta a ottimizzare l’accesso da est tramite la direttrice Grassobbio-Seriate. Questo secondo ingresso permetterà ai viaggiatori di raggiungere l’aerostazione direttamente dal casello di Seriate e dall’asse interurbano, evitando i centri abitati.
Per quanto riguarda il nuovo treno per Orio, la palla passa a RFI. “Solo quando la ferrovia sarà operativa potremo valutare le reali dimensioni del futuro parcheggio multipiano ovest”, ha precisato Sanga, affiancato dal Direttore Generale Amelia Corti. Le stime indicano che il 30% dei passeggeri sceglierà il treno per raggiungere lo scalo.
Dati traffico: verso il record storico nel 2026
Il 2025 si chiude con un bilancio positivo, seppur in leggera flessione rispetto all’anno precedente:
Passeggeri 2025: 16,8 milioni (-2% rispetto al 2024, un dato migliore del -5% inizialmente previsto).
Record giornaliero: Il 29 giugno 2025 è stato raggiunto il picco storico con 61.701 viaggiatori in un solo giorno.
Previsioni 2026: Si punta a superare i 17,4 milioni di passeggeri, segnando un nuovo record assoluto per lo scalo bergamasco.
Voli e Sostenibilità: aerei più silenziosi e nuove rotte
Sul fronte operativo, Ryanair e Wizz Air rimangono i pilastri dell’offerta (85% del traffico totale). La flotta basata a Orio diventerà più “green”:
Ryanair: Porterà a 24 gli aerei basati a Bergamo, di cui la metà saranno i nuovi Boeing 800 Max.
Wizz Air: Impiegherà i nuovi Airbus 321.
Questi aeromobili di ultima generazione garantiscono una significativa riduzione dell’impatto acustico e delle emissioni, in linea con l’obiettivo dell’aeroporto di dimezzare la CO2 entro il 2030. Tra le mete più calde si conferma l’interesse per l’area del Golfo, con il successo della rotta verso Dubai.