Un panorama mozzafiato dal lago al Lombardia fino alle Alpi Svizzere: viaggiatori record per la funicolare di 137 anni

Una domenica veramente da leoni per la storica Funicolare Monte San Salvatore, impianto ticinese attivo dal 1888 che porta dal comune di Paradiso, nei pressi di Lugano, fino alla cima del Monte San Salvatore, punto panoramico mozzafiato sulla regione del lago Ceresio e del distretto di Lugano, sulla pianura lombarda e sulle catene delle Alpi svizzere e della Savoia.

Nonostante il tempo incerto, il fine settimana ha portato a Lugano un folto numero di turisti desiderosi di scoprire le meraviglie del territorio. In particolare, la giornata di domenica ha visto il Monte San Salvatore letteralmente preso d’assalto: oltre 1500 visitatori sono saliti in vetta per godersi il panorama mozzafiato e le attrazioni proposte.

“Le rinnovate “mitiche rosse” della funicolare hanno viaggiato a pieno ritmo – fa sapere la stessa Funicolare – garantendo corse continue dalla mattina alla sera. Grazie alla biglietteria online e all’efficienza del personale, anche l’elevata affluenza è stata gestita senza intoppi”.

La funicolare si trova a cinquecento metri dall’uscita autostradale (E35/A2) Lugano-Sud, e a 5 minuti dalla stazione FFS di Paradiso, offre un comodo parcheggio, raggiunge la vetta con le vetture panoramiche in 12 minuti. In caso di necessità a 50 metri dalla stazione di partenza della funicolare si trova l’autosilo comunale di Paradiso. È in funzione da mattino a sera, con corse ogni 30 minuti. In estate l’ultima corsa è alle 23.00 (orari).