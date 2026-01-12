Le magnifiche montagne della Lombardia svelano il segreto per salvarsi dal Blue Monday: “La ricetta per il buonumore”

Concluse le festività natalizie, il calendario si apre su un lungo intervallo privo di vacanze canoniche. La seconda metà di gennaio rappresenta spesso una fase complessa della stagione, segnata dal clima rigido dell’inverno profondo e dalla ripresa della routine lavorativa e quotidiana. Questa sensazione di malessere ha trovato una collocazione simbolica nel Blue Monday, il terzo lunedì del mese, indicato convenzionalmente come il giorno più triste dell’anno. Già in passato, d’altronde, la saggezza popolare identificava questo stato d’animo con le “giornate della merla” (29-31 gennaio), considerate per tradizione le più fredde dell’anno.

Per contrastare il cosiddetto blues da rientro, una soluzione efficace consiste nel dedicare tempo alla cura di sé, scegliendo mete rigeneranti come la Valtellina. Questa valle alpina si propone come un luogo dove rallentare e ricaricare le energie, offrendo un vero e proprio “survival kit” per il Blue Monday, studiato per stimolare la serotonina attraverso pratiche come il forest bathing, la pet therapy, il benessere termale e l’enogastronomia di qualità.

Passeggiate nei boschi che risvegliano i sensi

Un approccio immediato per affrontare il periodo più cupo dell’anno è immergersi nel verde durante i fine settimana o nei giorni infrasettimanali. La pratica del forest bathing non si limita alla semplice camminata, ma mira a risvegliare i sensi e ritrovare armonia con l’ambiente circostante, contrastando la demotivazione.

Alle porte della Valtellina si trovano due itinerari significativi: la Foresta dei Bagni di Masino in Val Masino e il percorso che collega Fenile a Pescegallo in Valgerola. Il primo si caratterizza per un bosco di faggi e abeti arricchito da grandi massi di granito coperti di muschio. Il secondo parte dal borgo di Fenile (1.263 m), segue il percorso salute dopo il secondo ponte sul torrente Bitto e sale tra le foreste di abeti fino a Pescegallo (1.454 m). Da qui è possibile proseguire verso il Rifugio Salmurano; con la neve, il tracciato è percorribile con le ciaspole.

Proseguendo verso l’Alta Valtellina, il paesaggio si apre in prossimità di Bormio. Qui, Ilaria Bertolina guida passeggiate meditative con lo spirito di “Vivere la natura con semplicità per ritrovare il proprio equilibrio naturale, camminando insieme”. Gli appuntamenti sono fissati per i sabati 17, 24 e 31 gennaio dalle ore 14.30 alle 15.30 (per prenotazioni: 333-2917438).

Maggiori informazioni: https://www.valtellina.it/it/attivita/esperienze-relax

Il potere taumaturgico dell’acqua

Il benessere in Valtellina passa anche attraverso l’acqua, con i centri termali di Bormio e le strutture di Livigno. A Bormio si trovano tre centri d’eccellenza: Bormio Terme, adatto alle famiglie e convenzionato con il SSN; QC Terme Bagni Vecchi, celebre per la sua storia e le vasche panoramiche all’aperto; e QC Terme Bagni Nuovi, dotato di ampi giardini soleggiati. Le acque termali locali sgorgano a temperature comprese tra i 37°C e i 40°C.

A Livigno, il relax è affidato ad Aquagranda Active You, uno dei centri più vasti d’Europa. La struttura dispone di quattro aree dedicate a sport e benessere, includendo saune con diversi livelli di umidità, bagni di vapore e una piscina con acqua salata e idromassaggio.

Maggiori informazioni: https://www.valtellina.it/it/benessere

Calde coccole a quattro zampe

La pet therapy sfrutta il legame emotivo con gli animali per ridurre lo stress e migliorare l’umore, stimolando il rilascio di ossitocina ed endorfine. In Valdidentro, in località Arnoga, l’Husky Village permette di praticare lo sleddog nel Parco Nazionale dello Stelvio. Il centro ospita circa 60 husky, tra esemplari provenienti da Alaska e Norvegia e nati in loco, discendenti di campioni della disciplina. Lo staff assicura incontri sicuri e rispettosi (Strada Decauville, Località Arnoga, 23038 Valdidentro – info@huskyvillage.it, +39 347 7960309).

A Livigno, l’Agriturismo La Tresenda organizza trekking con lama e alpaca, adatti sia ad adulti che a bambini, che possono concludersi con una merenda a base di cioccolata calda o vin brulé. Ad Albosaggia, vicino a Sondrio, il centro Il Paradiso degli Asini propone invece camminate lente con asini, focalizzate sulla relazione e sul ritmo consapevole all’inizio del Parco delle Orobie.

Maggiori Informazioni: https://www.valtellina.it/it/attivita-per-famiglie-con-animali

Piccoli grandi momenti di felicità a tavola

L’enogastronomia gioca un ruolo chiave nel sostenere l’umore. La Torta Morbegno, prodotta dal laboratorio Dolce Forno, è un esempio di pasticceria locale a base di cioccolato, burro e mandorle tritate, spesso accompagnata da panna fresca di malga. Il cioccolato, grazie al triptofano, favorisce la produzione di serotonina.

A Livigno, la Latteria di Livigno valorizza la produzione lattiero-casearia locale. I piatti tipici come la polenta taragna e i pizzoccheri, basati sul grano saraceno, offrono un apporto di fibre, proteine e antiossidanti. Il grano saraceno è protagonista anche nel settore brassicolo con il Birrificio Reit di Bormio, che collabora con gli agricoltori locali per il recupero di terreni abbandonati e la coltivazione di grani antichi come orzo e segale.

Maggiori Informazioni: https://www.valtellina.it/it/attivita/esperienze-enogastronomiche

Esperienze che caricano di energie positive

Per chi cerca il divertimento all’aria aperta, la Val di Rezzalo a Sondalo offre una pista da slittino di 3,5 km nel Parco Nazionale dello Stelvio. Il tracciato parte dalla piana di San Bernardo (Rifugio La Baita, tel. 340 795 3688, necessaria prenotazione) e scende verso Fumero con un dislivello di circa 350 metri.

Ad Aprica, l’itinerario “Prena” offre un percorso per ciaspole poco frequentato che si affaccia sulla Riserva Naturale di Pian di Gembro. Il sentiero parte dal parcheggio del Ristoro Pian di Gembro e raggiunge il pianoro di Prena, offrendo una vista panoramica sulle Orobie prima di scendere verso Prosolone.

Infine, per chi desidera testare i propri limiti, è possibile partecipare a escursioni invernali con pernotto in tenda sotto le stelle. In Alta Valle Spluga, partendo da Montespluga, si può vivere un’esperienza di due giorni nella neve della Val Loga.

Maggiori informazioni: https://homeland-explore.it/it/attivita-montespluga-madesimo-ski-snow/details/3/night-camp

Per ulteriori dettagli sul territorio: www.valtellina.it

Informazioni su apf Valtellina

L’Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina è un’Azienda Speciale della Provincia di Sondrio. Si occupa della promozione di questo territorio alpino situato nel nord della Lombardia, al confine con la Svizzera. La Valtellina spazia dalle vette oltre i 4.000 metri ai paesaggi terrazzati dei vigneti, offrendo opportunità per sportivi e famiglie. APF Valtellina opera in sinergia con i Consorzi locali, gli infopoint e realtà come il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina e la Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina per valorizzare l’identità e l’accoglienza della zona.