Il paesino del Lago di Como più amato al mondo accende un magico Natale: tutto il programma

L’Amministrazione Comunale di Varenna ha presentato il programma ufficiale degli eventi natalizi che animeranno il borgo lacustre fino ai primi giorni del nuovo anno. Il calendario è ricco di appuntamenti musicali di alto livello, tutti offerti con ingresso gratuito, pensati per residenti e per il crescente flusso di visitatori.

Le luminarie natalizie che adornano il centro storico hanno già contribuito a creare un’atmosfera magica, attirando migliaia di visitatori nelle scorse settimane e confermando Varenna come meta privilegiata anche durante il periodo delle festività.

Gli eventi in programma: musica, tradizioni e celebrazioni

Lunedì 29 dicembre – ore 21:00

Grande concerto di natale Sala Polifunzionale di Via Roma

La serata si aprirà con un momento istituzionale: alle ore 21:00, il Sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, conferirà le Borse di Studio agli studenti meritevoli di Varenna.

A seguire, protagonista della serata sarà l’Elysium Chorus APS, accompagnato dall’Ensemble d’Archi dell’Opera Symphony Orchestra, sotto la direzione del Maestro Gianfranco Messina. Sul palco si esibiranno i solisti Lucrezia Drei (soprano), Gabriele Valsecchi (basso) e la pianista Ahn Eunmi. Il programma prevede l’esecuzione di brani lirico-sinfonici di Fauré, Händel, Rossini, Verdi e Vivaldi, oltre ai più celebri Christmas Carols.

Mercoledì 31 dicembre – dalle ore 23:00

Aspettando capodanno con i JAM Live Band Piazza San Giorgio

La JAM Live Band, con oltre 2000 esibizioni attive tra Nord Italia e Svizzera, proporrà uno show travolgente di musica pop-dance che spazia dagli anni ’80 fino ai successi attuali. La formazione, composta da Marco Mesemi (voce), Andrea Lamberti (chitarra e tastiere) e Daniele Quarto (batteria), sarà affiancata da due ballerine professioniste. Il gruppo accompagnerà il pubblico fino al countdown di mezzanotte con giochi di luci, effetti scenici e un repertorio coinvolgente per tutte le generazioni.

Nota: In caso di maltempo, l’evento si terrà nella sala polifunzionale di Via Roma.

Venerdì 2 gennaio – ore 17:30

“In fabula” – concerto di arpe e voci Villa Cipressi, Sala del Pergolato

Il primo concerto varennese del 2026 vedrà protagonista l’ensemble Tinere Harpa in un’edizione speciale natalizia del loro spettacolo “In Fabula“. Sarà un viaggio musicale attraverso le fiabe della tradizione europea, con composizioni originali eseguite da Davide Negretti, Virginia Grab, Giulia Ricci e Irene Dorsa, che intrecceranno arpe e voci in una narrazione emozionante.

Lunedì 6 gennaio – ore 15:30

Arriva la befana Piazza San Giorgio

Il calendario delle festività si concluderà con il tradizionale arrivo della Befana in Piazza San Giorgio. L’appuntamento, atteso soprattutto dai più piccoli, chiuderà in allegria le celebrazioni natalizie.

Tutti gli eventi sono organizzati dal Comune di Varenna in collaborazione con l’Associazione Elysium Chorus APS. L’ingresso è libero per tutti gli appuntamenti.