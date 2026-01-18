E’ il brand che sogna ogni città, ora apre in Lombardia: due nuovi negozi nel quartiere più chic

In Lombardia, il panorama del fashion retail milanese si prepara a una significativa espansione. L’annuncio ufficiale è giunto direttamente dal CityLife Shopping District: la primavera del 2026 vedrà l’inaugurazione di due nuovi punti vendita a insegna Zara, consolidando la presenza del colosso spagnolo nel cuore pulsante della Milano moderna.

I dettagli del nuovo store Zara a CityLife

Il brand di punta del gruppo Inditex prenderà casa nella celebre galleria commerciale milanese con una struttura imponente e all’avanguardia. Ecco i numeri e le caratteristiche principali del progetto:

Superficie totale: 2.725 m² distribuiti su due punti vendita.

Collezioni disponibili: Spazi interamente dedicati alle linee Zara Uomo e Zara Donna .

Shopping Experience: Concept store in linea con i più moderni standard internazionali del marchio, focalizzati su sostenibilità e integrazione digitale.

I vertici del centro commerciale hanno espresso grande soddisfazione per l’accordo, sottolineando come l’arrivo di Zara rappresenti una collaborazione con un brand capace di dialogare con un pubblico attento ai trend internazionali e alla contemporaneità dei linguaggi estetici.

Il piano di rinnovamento del CityLife Shopping District

L’approdo di Zara non è un caso isolato, ma si inserisce in una strategia di sviluppo più ampia volta a potenziare l’offerta merceologica e i servizi del distretto.

Il percorso di restyling e potenziamento della galleria ha già registrato, nel corso del 2025, l’ingresso di numerose insegne prestigiose. Il mix commerciale si è arricchito con brand leader in diversi settori:

Le recenti aperture nel distretto

Categoria Brand Moda & Lifestyle The North Face, Legami, Dreame Food & Beverage Stendhal Bistrot, Osteria Nanin, Caffè Pascucci GDO di alta gamma Il Viaggiator Goloso (Temporary Store)

Un hub di riferimento per lo shopping a Milano

L’apertura di Zara nella primavera del 2026 segnerà un tassello fondamentale per il consolidamento di CityLife come hub di riferimento per lo shopping e il tempo libero. Grazie a questa operazione, il distretto rafforza la sua posizione competitiva nel mercato del retail di lusso e mass-market, attirando visitatori sia locali che internazionali.