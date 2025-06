Se volete cenare sul Lago di Como nell’hotel già migliore al mondo con una top chef internazionale, ora potete

Se volete provare l’esperienza di cenare sul Lago di Como in quello che, nel 2023, è stato eletto miglior hotel del mondo, ora potete. Il 23 giugno, la chef colombiana Leonor Espinosa, premiata a livello internazionale, entrerà nella cucina di Passalacqua per offrire una cena di degustazione che celebra la bioculturalità della Colombia. La proposta della chef Espinosa è un’esperienza curatoriale che articola ingredienti, oggetti, paesaggi e ricordi per esprimere i cicli naturali e la loro capacità di rigenerazione.

Un’opportunità nata dall’amicizia con Viviana Varese, chef di Passalacqua, con cui Espinosa condivide valori, visione e un rapporto di lunga data. Una collaborazione iniziata a Noto, in Sicilia, e proseguita nel 2023, quando la chef Varese è stata invitata al ristorante LEO di Bogotà, portando un tocco di Italia nel cuore della Colombia.

Il menu della serata sarà un viaggio tra i sapori legati al territorio con ingredienti della biodiversità colombiana come il cacay, la guayusa, il prontoalivio, il sacha inchi e il capulín de monte, frutti come il bilimbi e la perita de agua dulce (qui il menu completo).

Leonor Espinosa è stata riconosciuta come miglior chef del mondo da The World’s 50 Best Restaurants, oltre ad aver ricevuto riconoscimenti come il Terrae 2025 Award e lo Sferic Award (prima chef latinoamericana ad averlo ricevuto).

Più che una cena, un invito a riscoprire il legame profondo tra cibo, territorio e identità: un ponte gastronomico tra le colline del lago e le foreste sudamericane. Un’occasione per ascoltare, e soprattutto assaporare, il racconto di un territorio che si trasforma in gusto.

La cena si terrà la sera del 23 giugno alle 19.30 e aperta sia agli ospiti dell’hotel che al pubblico esterno. Il costo è di 350 euro a persona (bevande escluse) con possibilità di wine pairing (€150). La prenotazione è obbligatoria: restaurant@passalacqua.it / 031-44311