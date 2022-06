Bar, pizzerie, ristoranti: 17 lavoratori in nero scovati dalla Finanza in mezza provincia di Como

La Guardia di Finanza di Como nei giorni scorsi, ha scoperto 17 lavoratori impiegati in nero e 2 lavoratori irregolari.

I militari i Olgiate Comasco hanno scovato, in tre pizzerie, una nel comune di Villa Guardia e due nel comune di Olgiate Comasco, due persone di nazionalità italiana, due di nazionalità pakistana, uno di nazionalità egiziana e uno di nazionalità albanese intente appunto a lavorare in nero. Poi n un bar ad Appiano Gentile, hanno trovato altri due italiani e uno rumeno nella stessa situazione poi replicata in una gelateria sempre a Villa Guardia (CO) con un altro italiano.

Nel contempo Finanzieri della Compagnia di Erba riscontrato altre situazioni identiche a Cabiate, Mariano Comense e Cantù con 4 lavoratori, 3 di nazionalità italiana e uno venezuelana nonché altre due persone 2 italiani irregolari Nei confronti dell’esercizio marianese, è stata richiesta la sospensione dell’attività poiché, nel giorno dell’intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% del totale degli impiegati.

Altri casi riscontrati a Erba in un salone da parrucchiere e poi a Como in un ristorante (un italiano) e in un bar (altri due italiani). Per il bar è stata chiesta la sospensione dell’attività.