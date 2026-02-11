L’auto svizzera rubata, l’italiano alla guida con la cocaina nascosta: bloccato sul confine

Un normale controllo doganale lungo la linea di confine tra Italia e Svizzera si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato al sequestro di stupefacenti e al recupero di un veicolo rubato. I militari della Tenenza di Oria, durante le attività di vigilanza di retro-valico, hanno fermato in Centro Valle Intelvi un’autovettura con targa svizzera guidata da un cittadino italiano.

Il controllo e il ritrovamento della cocaina

A tradire il conducente è stato l’evidente stato di nervosismo e agitazione mostrato durante le prime fasi dell’accertamento. Tale comportamento ha spinto i finanzieri ad approfondire l’ispezione sul veicolo e sulla persona. Sotto il sedile del guidatore, le Fiamme Gialle hanno scoperto un sacchetto di cellophane contenente oltre 35 grammi di cocaina, abilmente occultato per sfuggire ai controlli ordinari.

La perquisizione domiciliare a Porlezza

Il ritrovamento della sostanza stupefacente ha fatto scattare immediatamente una successiva perquisizione domiciliare a Porlezza. Presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un ulteriore grammo di marijuana, consolidando il quadro probatorio a carico del soggetto.

Veicolo rubato in svizzera e segnalazione schengen

Parallelamente ai controlli fisici, sono state interrogate le banche dati in uso al Corpo. Gli accertamenti hanno rivelato che l’autovettura era oggetto di una segnalazione ai sensi dell’art. 38 del regolamento UE n. 1862/2018. Il mezzo, infatti, risultava inserito nel sistema dall’Autorità elvetica in quanto provento di un furto avvenuto lo scorso 1° febbraio.

Sequestro e provvedimenti giudiziari

Dopo aver consultato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Como, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo del veicolo e della droga. Il conducente è stato denunciato per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 co. 5 del D.P.R. 309/90) e ricettazione (art. 648 del codice penale). L’intervento si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione volto al presidio dei confini nazionali, finalizzato alla tutela della legalità e al contrasto dei traffici illeciti.