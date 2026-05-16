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Como, ritrovato l’abito da sposa rubato. Nozze salve (tra poche ore la cerimonia) per una coppia del New Jersey

  • 10:46

Nel pomeriggio di mercoledì una Volante della Questura di Como è intervenuta in via Ferrari, dopo la segnalazione della presenza di alcune valigie abbandonate.

Contestualmente, alla linea di emergenza 112, è giunta una richiesta di aiuto da parte di due turisti provenienti dal New Jersey, vittime di un furto sulla propria autovettura.

I due cittadini statunitensi, giunti in Italia per celebrare, nella giornata odierna, il proprio matrimonio, hanno raccontato agli agenti che, tra gli effetti sottratti, vi era anche l’abito da sposa.

Mentre gli operatori si trovavano con le vittime del furto, la Sala Operativa ha ricevuto una nuova segnalazione, relativa alla presenza di altre valigie abbandonate.

Tra questi bagagli gli agenti hanno recuperato anche l’abito da sposa della giovane donna che, questo pomeriggio, potrà così celebrare il proprio matrimonio indossando il vestito tanto desiderato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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