Il cane cade in un crepaccio a 1.800 metri tra le montagne del lago di Como: cordata e elicottero per salvarlo

Oggi pomeriggio, 15 ottobre, i Vigili del fuoco del comando di Como sono stati attivati a Peglio per la caduta cane, un setter, in un crepaccio a circa 1800 metri in quota.

Gli specialisti del Soccorso Alpino Fluviale con i colleghi di Dongo hanno raggiunto il proprietario dell’animale dopo aver camminato per circa un’ora a piedi in una zona impervia. Una volta individuato il cane, le squadre si sono mosse in cordata per il recupero.

Poi è calato il sole e le condizioni per il ritorno si sono fatte sfavorevoli soprattutto a causa dei sentieri impervi, così è stato attivato l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che, decollato da Malpensa, ha permesso di recuperare soccorritori, setter e proprietario.

Le immagini