Lago di Como, barca col motore in avaria intralcia le rotte dei battelli: la Finanza la rimorchia fino a riva

Nel pomeriggio del 30 agosto 2025, la Vedetta costiera “V.3006”, in forza alla Stazione Navale Lago di Como della Guardia di finanza ha soccorso due persone a bordo di un natante in difficoltà sulle acque antistanti il Comune di Nesso.

Ad attirare l’attenzione dei militari era stata un’unità con a bordo due persone e con un guasto al motore, che intralciava pericolosamente le rotte di avvicinamento dei battelli di linea e che si trovava in un’area lacuale interessata da forte traffico diportistico.

Constatato il buono stato di salute degli occupanti e appurato che non era possibile accendere il motore anche attraverso le procedure di emergenza, i finanzieri hanno rimorchiato l’unità da diporto e l’hanno messa in sicurezza presso un pontile situato nel Comune di Faggeto Lario.

La componente navale della Guardia di Finanza presente sul Lago di Como costituisce un fondamentale presidio delle acque interne a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno. I compiti di vigilanza lacuale sono svolti anche in chiave preventiva, assicurando una costante presenza e un’adeguata attività di controllo.

Nello svolgimento dei propri servizi d’istituto, il personale del Corpo è spesso impegnato in operazioni di ricerca e soccorso sui Laghi e fiumi della Lombardia e in altre attività a salvaguardia della vita umana in occasione di calamità e disastri, a supporto del dispositivo di Protezione Civile nazionale.