Attualità, Cronaca

Lago di Como, tragedia tra i monti di Blevio: 56enne trovato morto

  • 22:30

Intervento intorno alle 18.30 di oggi 13 ottobre per il Soccorso alpino. Le squadre dei tecnici della Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione Lariana del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico con i mezzi fuoristrada sono andate a Blevio, Lago di Como, per soccorrere un uomo di 56 anni. L’intervento in una zona vicina a un alpeggio, raggiungibile solo a piedi.

Sul posto anche l’elisoccorso Areu Milano. Giunto sul posto, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Dopo le autorizzazioni necessarie, il corpo è stato trasportato a valle dalle squadre del Cnsas, in collaborazione con i Vigili del fuoco. Intervento terminato poco dopo le 22

