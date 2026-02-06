L’ubriaco in biblioteca e l’altro sotto il Duomo, l’uomo ai domiciliari che girava con una roncola. Le operazioni della polizia locale a Como

Nuovi interventi in questi giorni da parte della Polizia locale di Como. Nel dettaglio:

Mercoledì 4 febbraio 2026

Mercoledì 4 febbraio il personale della Polizia Locale di Como è intervenuto alla Biblioteca di piazzetta Venosto Lucati in seguito alla segnalazione della presenza di un soggetto che arrecava disturbo aI presenti. Considerato il comportamento tenuto, l’evidente stato di ubriachezza e il persistente rifiuto di declinare le proprie generalità, si è reso necessario l’accompagnamento agli uffici del Comando. Dagli accertamenti è emerso un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) in corso di validità, comprendente anche l’area della Biblioteca comunale. Nei suoi confronti sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e inosservanza del divieto di accesso a determinate aree della città.

Sempre il 4 febbraio, un cittadino ha segnalato ad alcuni agenti della Polizia Locale di aver riconosciuto l’autore del furto della sua bici, avvenuto nei giorni precedenti, mentre questi saliva a bordo di un autobus di linea. In seguito al controllo di una persona corrispondente alla descrizione fornita, l’uomo è stato accompagnato presso il Comando per le verifiche di rito. E’ stato trovato in possesso di uno strumento da taglio (una roncola), del quale non era in grado di giustificare adeguatamente il possesso. L’arma è stata sottoposta a sequestro e l’uomo deferito all’Autorità Giudiziaria. Dagli ulteriori accertamenti è emerso, inoltre, che risultava sottoposto a misure restrittive personali, con l’obbligo di permanenza domiciliare. Restano in corso le indagini sul furto della bici.

Giovedì 5 febbraio 2026

Giovedì 5 febbraio, in piazza Duomo al Broletto, la Polizia Locale è intervenuta per la presenza di un uomo in evidente stato di ubriachezza che arrecava disturbo ai passanti. Il soggetto, in stato di alterazione psico-fisica, aggressivo e offensivo nei confronti degli agenti, ha tentato di allontanarsi e ha opposto resistenza agli operatori, pertanto, è stato accompagnato al Comando, dove gli sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, nonché la contestazione dell’ordine di allontanamento.