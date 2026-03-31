Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

,

Attualità, Cronaca

Provincia di Como, le fiamme distruggono 100 metri quadri di tetto: residenti allontanati

  • 21:44

Oggi intorno alle 17 circa i vigili del fuoco del comando di Como con l’ausilio delle squadre di Lomazzo, Appiano Gentile, Cantù e Varese sono intervenuti per l’incendio di un tetto nel comune di Cagno, in via Valletta.

Completamente distrutto dall’incendio un sottotetto di circa 100 metri quadrati con coinvolgimento parziale di solaio in legno di una camera posta al secondo piano di un’abitazione di due piani.
Non sono stati segnalati feriti. A titolo precauzionale sono stati allontanati i residenti per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Cause da accertare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY