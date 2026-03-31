Provincia di Como, le fiamme distruggono 100 metri quadri di tetto: residenti allontanati

Oggi intorno alle 17 circa i vigili del fuoco del comando di Como con l’ausilio delle squadre di Lomazzo, Appiano Gentile, Cantù e Varese sono intervenuti per l’incendio di un tetto nel comune di Cagno, in via Valletta.

Completamente distrutto dall’incendio un sottotetto di circa 100 metri quadrati con coinvolgimento parziale di solaio in legno di una camera posta al secondo piano di un’abitazione di due piani.

Non sono stati segnalati feriti. A titolo precauzionale sono stati allontanati i residenti per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Cause da accertare.