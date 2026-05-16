Terribile schianto sull’autostrada A9: scontro tra auto, tir e furgone. Tra i feriti una donna incinta e un bimbo

Questa mattina, intorno alle ore 5.30, i Vigili del Fuoco del comando di Como, con squadre provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Cantù e Lomazzo, sono intervenuti con le autopompe sull’autostrada A9, nel tratto compreso tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, in seguito di un grave incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, una vettura avrebbe innescato una collisione con un furgone, coinvolgendo successivamente anche un autoarticolato. Poco dopo, un’altra automobile sopraggiunta ad alta velocità ha impattato violentemente contro uno dei veicoli già coinvolti, ribaltandosi.

Nel violento impatto sono rimasti incastrati il conducente del furgone e una donna in gravidanza che viaggiava con il marito e il proprio bambino di un anno. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate e complesse soprattutto per le condizioni della donna incinta ed incastrata con politraumi.

I Vigili del Fuoco, dopo aver stabilizzato il veicolo incidentato, si sono introdotti nell’abitacolo per liberare ed estrarre la donna rimasta incastrata con le gambe. Successivamente, la donna è stata estratta mediante una complessa manovra tecnica che ha richiesto il taglio del bagagliaio e dei sedili posteriori del veicolo.

Tutti i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con quattro ambulanze, due automediche e l’elisoccorso. Presenti anche la Polizia Stradale e il personale autostrade per la gestione della viabilità e dei rilievi del caso.

A causa dell’incidente, il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, causando lunghe code e forti disagi alla circolazione.

Momento di commozione quando i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare l’orsacchiotto del bimbo rimasto all’interno dell’auto e a riconsegnarglielo mentre si trovava in ambulanza con il padre, strappandogli così un piccolo sorriso.