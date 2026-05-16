Como, tragedia nella notte: muore in un incidente stradale un giovane di 21 anni

In un drammatico incidente – avvenuto questa notto poco dopo l’1:30 in via Nino Bixio – è morto un giovane di 21 anni.

In base alle prime informazioni di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), il sinistro ha visto coinvolta un’autovettura con a bordo tre giovani ( due di 20 anni e uno di 21). Per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è andato a impattare violentemente contro un ostacolo.

Lo scontro non ha lasciato scampo al ventunenne: i sanitari accorsi immediatamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

L’intervento dei soccorsi in via Bixio e il trasporto dei feriti

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente in via Nino Bixio per gestire la complessa situazione d’emergenza. Sul luogo della tragedia sono intervenute tre ambulanze del 118, supportate dall’operato dei Vigili del Fuoco di Como e dai Carabinieri.

Gli altri due passeggeri della vettura, entrambi ragazzi di circa 20 anni, hanno riportato ferite significative. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Sant’Anna in codice giallo.

I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno avviato tutti i rilievi planimetrici e scientifici necessari per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica del drammatico schianto. L’arteria stradale è rimasta preclusa al normale traffico veicolare per diverse ore

Articolo in aggiornamento