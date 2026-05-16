Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

,

Attualità, Cronaca

Como, tragedia nella notte: muore in un incidente stradale un giovane di 21 anni

  • 08:57

In un drammatico incidente – avvenuto questa notto poco dopo l’1:30 in via Nino Bixio – è morto un giovane di 21 anni.

In base alle prime informazioni di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), il sinistro ha visto coinvolta un’autovettura con a bordo tre giovani ( due di 20 anni e uno di 21). Per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è andato a impattare violentemente contro un ostacolo.

Lo scontro non ha lasciato scampo al ventunenne: i sanitari accorsi immediatamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

L’intervento dei soccorsi in via Bixio e il trasporto dei feriti

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente in via Nino Bixio per gestire la complessa situazione d’emergenza. Sul luogo della tragedia sono intervenute tre ambulanze del 118, supportate dall’operato dei Vigili del Fuoco di Como e dai Carabinieri.

Gli altri due passeggeri della vettura, entrambi ragazzi di circa 20 anni, hanno riportato ferite significative. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Sant’Anna in codice giallo.

I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno avviato tutti i rilievi planimetrici e scientifici necessari per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica del drammatico schianto. L’arteria stradale è rimasta preclusa al normale traffico veicolare per diverse ore

Articolo in aggiornamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY