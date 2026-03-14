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Tormenta di neve sui monti del Lago di Como, uomo si perde a 2mila metri: scatta il maxi soccorso

  • 20:33

La pioggia in pianura è neve sui monti del Lago di Como. Così è stato attivato il Soccorso Alpino da parte di Soreu dei Laghi nel primo pomeriggio di oggi, 14 marzo, per un uomo che ha perso l’orientamento appena sotto il Monte Bregagno, a circa 2100 metri di quota.

Le condizioni metereologiche erano critiche, con tormenta e nebbia; ha chiamato il 112. Sono partite con i mezzi verso l’Alpe di Rescascia e poi salite a piedi tre squadre della Stazione Lario Occidentale – Ceresio, XIX Delegazione Lariana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS); un’altra squadra è salita dai Monti di Breglia, da Plesio, e altri tecnici erano pronti nella base operativa di Menaggio, presso l’elibase dell’ospedale Erba – Rinaldi. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Menaggio.

Le comunicazioni con il Soccorso Alpino, in coordinamento con il TCO (tecnico di centrale operativa), hanno condotto l’uomo verso il Bregagnino, a 1900 metri; ha sempre collaborato seguendo le indicazioni fornite per rimanere in condizioni di sicurezza. Infine, è stato localizzato e raggiunto, infine accompagnato a valle. L’intervento è finito in serata.

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