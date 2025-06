Como, la nuova stagione del Teatro Sociale strabilia: campo di calcio al posto delle poltrone (e molto altro, ovvio)

Dopo un triennio dedicato alla natura che ci circonda, dall’acqua allo spazio, passando per la terra, il Teatro Sociale di Como ha deciso di dedicare un triennio all’Uomo.

La stagione 2024/25 intitolata Humanity si è concentrata su chi abita il nostro pianeta, un mondo fatto di diverse persone, diversi linguaggi e tradizioni, con l’obiettivo di favorire la comprensione, il rispetto e l’instaurarsi di relazioni aperte tra le varie comunità.

La Stagione del Teatro Sociale di Como 2025/26 si intitolerà Fairplay e sarà dedicata allo SPORT e a tutti gli atleti, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. QUI LA STAGIONE COMPLETA.

La Stagione del Teatro Sociale di Como è promossa in collaborazione con la Società dei Palchettisti e il Comune di Como, con il sostegno di Regione Lombardia, Ministero della Cultura e Fondazione Cariplo. Ha il patrocinio di CIP Lombardia, CONI Lombardia e Panathlon Como ed è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici e valorizzerà il dialogo tra arte, cultura e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

Lo sport, da sempre simbolo di sfida e di crescita, è il filo conduttore della stagione 2025-26. Ogni spettacolo porterà a riflettere su come le competizioni sportive, siano esse individuali o di squadra, possano insegnarci lezioni fondamentali sulla resilienza, sul rispetto, sull’inclusività e sulla perseveranza. Ma non solo: gli spettatori saranno invitati anche ad esplorare le emozioni che si nascondono dietro ogni impresa sportiva, dalle vittorie più esaltanti alle sconfitte più dure, e il legame profondo che nasce tra atleti, tifosi e la società stessa.

Il teatro e lo sport, pur appartenendo a sfere apparentemente diverse, presentano sorprendenti similitudini. Entrambi offrono un’esperienza dal vivo, dove il pubblico è parte integrante dell’evento. L’energia e le emozioni si creano nell’istante presente, rendendo ogni performance unica. Entrambi i mondi suscitano un ampio spettro di emozioni nel pubblico, dalla gioia alla tristezza, dalla tensione all’euforia. Questa condivisione di sentimenti crea un legame profondo tra gli spettatori e i performer, tra i tifosi e gli sportivi. Sia gli artisti che gli atleti dedicano innumerevoli ore alla preparazione fisica e mentale per offrire una performance al massimo delle loro potenzialità, aspirano a dare il meglio di sé e a lasciare il segno, in una costante ricerca dell’eccellenza e del superamento dei propri limiti.

Anche nello sport, si raccontano storie, si creano dei personaggi e si vivono delle avventure. Ogni partita è una narrazione a sé stante, con un inizio, uno sviluppo e un climax. Tutti comunicano attraverso il corpo, i gesti e le espressioni facciali, trasmettendo emozioni e intenzioni senza bisogno di parole. Utilizzano un linguaggio universale per comunicare con il pubblico, superando le barriere linguistiche e culturali.

Il Teatro Sociale ha iniziato il lavoro su questa stagione Fairplay già da gennaio, coinvolgendo le associazioni sportive del territorio, grazie all’aiuto di Panathlon Como e CONI Comitato Provinciale di Como. Associazioni che saranno protagoniste di un grande evento: sabato 29 novembre 2025 il Teatro sarà invaso dallo sport! FAIRPLAY DAY Sport in Teatro sarà una giornata in cui atleti, squadre e associazioni potranno esibirsi e giocare dentro al Sociale.

Per la prima volta la platea di un teatro lirico dell’800, svuotata dalle sue poltrone, diventerà un campo da calcio! Grazie all’impegno di Claudio Zanoni – Coordinatore CONI Delegazione Provinciale di Como – da Piazza Verdi, alla platea, fino alle Sale del Ridotto, tutti gli spazi saranno dedicati ad attività sportive.