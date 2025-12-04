Como, lo storico cinema compie 3 anni dalla rinascita: festa con film a 3 euro e dibattito sul quartiere

Inizio dicembre è sempre un periodo speciale per il Cinema Astra, un momento per ricordare la tenacia di una sala storica che ora vive una nuova vita tra passato e futuro. Il 7 dicembre 2022 la storica sala cittadina riapriva al pubblico dopo tante traversie; e il 9-10 dicembre 2025 festeggerà questi 3 anni con un ricco programma di film e incontri dedicati al fedelissimo pubblico, ma aperto a tutto il quartiere, la città e non solo.

E visto che a 3 anni, di solito, si inizia un po’ anche a riflettere, per questa occasione si dibatterà anche su temi speciali: come sarà il quartiere tra cinque anni? C’è oggi la possibilità di pensarlo insieme, tra cittadini, aziende, associazioni e istituzioni? Ed ecco quindi due serate per riflettere insieme.

Nella prima, martedì 9 dicembre alle 21:00, ci si interrogherà sul perché molti siano così delusi dalla politica? Il punto di partenza sarà il documentario NOI E LA GRANDE AMBIZIONE, con cui Andrea Segre ha voluto mostrare il grande seguito tra i giovani del suo film Berlinguer – La grande ambizione, ma anche la loro lontananza verso i partiti odierni. Dopo il film, il regista e sociologo Andrea Segre sarà ospite in videocollegamento per una chiacchierata con il pubblico.

Nella seconda serata, mercoledì 10 dicembre alle 20:30, si terrà l’incontro “COME SARÀ IL NOSTRO QUARTIERE TRA 5 ANNI?” organizzato dall’associazione Amici dell’Astra. In apertura la proiezione del documentario Como, fuori dalle mura prodotto dal collettivo di giovani giornalisti comaschi Fuorifuoco, darà uno spaccato su Via Milano e su chi la vive ogni giorno. Si proseguirà poi con un dibattito tra diversi rappresentanti di associazioni del quartiere, istituzioni, commercianti e cittadini per valutare insieme realtà dei fatti e progetti fattibili nel prossimo futuro.

Ad impreziosire la due giorni tanti appuntamenti anche nel pomeriggio. Martedì 9 dicembre, alle 15:30, verrà riproposto il tenero e surreale dramma NERO di Giovanni Esposito, film d’apertura del Cineforum 2025/2026 che lo scorso ottobre vide anche la presenza nella nostra sala del noto attore, e ora regista, napoletano e che è già in testa alla classifica dei titoli più amati all’Astra. Alle 18:00 sarà la volta de LE CITTÀ DI PIANURA di Francesco Sossai, film rivelazione di questo 2025 che sta per finire, ambientato nel Veneto di due perdigiorno e un giovane da accompagnare “in vino veritas”.

Mercoledì 10 dicembre sarà un altro pubblico a festeggiare con il cinema cittadino: alle 16:45, orario perfetto per il dopo scuola, SCIROCCO E IL REGNO DEI VENTI porterà i bambini e le famiglie in un colorato mondo fantastico, pieno di sfide e trasformazioni. Alle 18:15 la seconda replica del film NERO di Giovanni Esposito.

Come già sottolineato nella festa di chiusura estiva dello scorso giugno, il Cinema Astra vuole porsi sempre più come luogo di cultura ma anche di comunità e socialità, dando voce e opportunità alle tante realtà che vi ruotano attorno oltre che naturalmente al suo pubblico che, spera, possa ampliarsi sempre di più.

Il biglietto per le proiezioni sopra elencate sarà a 3 € per tutti e tutte mentre la tavola rotonda di mercoledì sera sarà a ingresso gratuito. Biglietti in vendita in cassa al cinema o online a questo link.

PROGRAMMA:

Martedì 9/12

ore 15:30 NERO – il film più amato del Cineforum

ore 18:15 LE CITTA’ DI PIANURA – la sorpresa dell’anno

ore 21:00 NOI E LA GRANDE AMBIZIONE + Andrea Segre in videocollegamento

Mercoledì 10/12

ore 16:45 SCIROCCO E IL REGNO DEI VENTI – per tutta la famiglia

ore 18:15 NERO – il film più amato del Cineforum

ore 20:30 Tavola Rotonda “COME SARÀ IL NOSTRO QUARTIERE TRA 5 ANNI?” con associazioni, istituzioni, aziende e cittadini. Proiezione del documentario COMO, FUORI DALLE MURA, prodotto da Fuorifuoco.

INFO PROGRAMMAZIONE E ORARI: www.astracinema.it, info@astracinema.it, 031 7184184